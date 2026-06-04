Buscan crear fondo ambiental para conservar la sierra de Arteaga

La creación de mecanismos que generen ingresos a las comunidades por conservar sus bosques podría convertirse en una de las principales alternativas para frenar la venta de terrenos y la expansión de desarrollos campestres en la Sierra de Arteaga, consideró David Valladares, director de la asociación Amigos de la Sierra.

El ambientalista señaló que uno de los mayores retos para la conservación de los ecosistemas de montaña en Coahuila es ofrecer a los habitantes de las comunidades una actividad económica sostenible que haga viable proteger los recursos naturales sin recurrir a la venta de predios.

Explicó que existen modelos nacionales e internacionales donde empresas y gobiernos destinan recursos económicos para compensar a propietarios y comunidades que mantienen bosques en buen estado, evitando cambios de uso de suelo y actividades que deterioren el entorno natural.

Valladares mencionó como ejemplo el esquema desarrollado en la Sierra Gorda de Querétaro, donde parte de los recursos obtenidos mediante impuestos ambientales se canalizan directamente a proyectos de conservación administrados por organizaciones civiles y comunidades locales.

Consideró que Coahuila podría avanzar hacia la creación de un fondo ambiental estatal que permita financiar proyectos específicos de conservación y fortalecer la economía de los habitantes de la sierra, particularmente en comunidades rurales ubicadas en zonas boscosas.

Advirtió que antes de implementar un modelo de este tipo es necesario atender la fragmentación del hábitat provocada por la proliferación de desarrollos campestres y la venta irregular de terrenos ejidales, problemática que se ha extendido en distintas áreas de la Sierra de Arteaga durante los últimos años.

El director de Amigos de la Sierra indicó que actualmente existen mesas de trabajo impulsadas por el Gobierno del Estado para analizar esta situación y buscar alternativas que permitan ordenar el crecimiento en las zonas forestales.

Añadió que la conservación de los bosques no solo representa un beneficio ambiental, sino también una estrategia para proteger la recarga de acuíferos, la biodiversidad y los servicios ecosistémicos que abastecen de agua a gran parte de la región sureste de Coahuila.

A su juicio, cualquier estrategia de conservación deberá incluir a las comunidades locales, ya que sin incentivos económicos y participación social será difícil garantizar la protección de largo plazo de las zonas boscosas de la Sierra de Arteaga.

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