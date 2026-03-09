Reportan saldo blanco durante manifestaciones del 8M

La Fiscalía General del Estado reportó saldo blanco durante las manifestaciones del Día Internacional de la Mujer y reiteró que el Gobierno del estado se mantiene respetuoso de las movilizaciones de los grupos feministas.

Autoridades destacan coordinación durante las marchas

“Con un saldo blanco, ustedes lo vieron, respetando el libre derecho de la manifestación, pero coordinados entre todos para darles seguridad y protección a quienes deciden participar en estas manifestaciones”.

Así lo señaló el fiscal Federico Fernández Montañez, quien indicó que esta fue la tónica en todo el estado durante la jornada de movilizaciones.

Llaman a respetar derechos de las mujeres todo el año

El funcionario reiteró que el respeto a los derechos de las mujeres debe mantenerse los 365 días del año, y no únicamente durante las actividades del 8 de marzo.

Reportan detención de dos hombres por otros hechos

Fernández Montañez informó que durante el domingo dos hombres fueron detenidos por hechos de violencia ajenos a las manifestaciones, uno de ellos en un ejido y otro en una zona urbana.

“Hay un tema, para todas las mujeres, aquí se denuncia y hay una reacción de inmediato, se denuncia y hay un mecanismo de protección. Hoy vamos a atender a algunas mujeres que tenían inquietudes, que tenían procesos en proceso, valga la redundancia”.

Utilizan brazaletes electrónicos en órdenes de restricción

El fiscal recordó que en Coahuila se inició el año pasado un programa piloto de brazaletes para órdenes de restricción, con el objetivo de impedir que agresores se acerquen a sus víctimas.

Indicó que actualmente existen cerca de 100 dispositivos electrónicos, los cuales emiten una señal de alerta para evitar que los agresores transiten cerca de mujeres que cuentan con una orden judicial de protección.

