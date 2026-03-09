Trump golpeará '20 veces más fuerte' a Irán si bloquea petróleo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, nuevamente utilizó sus redes sociales para amenazar a Irán, al que advirtió que, en caso de que el país corte el flujo de petróleo del estrecho de Ormuz, los "golpeará 20 veces más fuerte" que la ocasión anterior.

"Si Irán hace algo que detenga el flujo de petróleo en el Estrecho de Ormuz, será golpeado por Estados Unidos VEINTE VECES MÁS FUERTE de lo que ha sido hasta ahora", afirmó Trump en su cuenta de Truth Social.

Estas declaraciones llegan luego de que la Guardia Revolucionaria iraní dijera que atacó un petrolero en el estrecho de Ormuz el pasado fin de semana, afirmando que no está permitido el paso por estas aguas debido al conflicto.

¿Qué es el estrecho de Ormuz?

El estrecho de Ormuz se ubica entre el golfo Pérsico y el océano Índico, ruta por la que transita el 20% del petróleo que se consume en el mundo, por lo que es de vital importancia para mantener en funcionamiento a varios países.

La desidia de Trump con la guerra

Donald Trump tiró declaraciones muy contradictorias este lunes, pues primero afirmó que el conflicto estaba "casi terminado", aunque después señaló que todavía no estaba seguro de "hasta dónde podían llegar".

Además, el mandatario aseguró que se encontraba evaluando tomar el control total del estrecho de Ormuz, mientras la Guardia Revolucionaria Iraní ofrece "paso libre" a los países de la región que expulsen a los embajadores de Estados Unidos e Israel de sus territorios.

En su más reciente comunicado público, la Guardia Revolucionaria afirmó: "(Trump) Afirma la presencia de buques comerciales y militares en la región y su fácil paso por el estrecho de Ormuz; mientras tanto, buques de guerra estadounidenses se han estacionado a más de 1.000 kilómetros de la zona para protegerse de los potentes misiles y drones iraníes".

