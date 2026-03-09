Refuerza Coahuila prevención de incendios forestales

Fuerzas de seguridad federales, estatales y municipales realizarán operativos especiales para prevenir y atender incendios forestales en distintas regiones de Coahuila, como parte del arranque de la temporada de combate al fuego 2026.

Durante el inicio oficial de la estrategia estatal, el gobernador Manolo Jiménez Salinas informó que las acciones incluyen vigilancia en zonas forestales, coordinación entre corporaciones de seguridad y el despliegue de brigadas especializadas para responder ante emergencias.

El arranque de la temporada se llevó a cabo en las instalaciones del 69 Batallón de Infantería, donde participaron 491 brigadistas y 58 vehículos de distintas corporaciones, en una estrategia conjunta para reforzar la prevención y el combate de incendios.

El mandatario estatal señaló que Coahuila se mantiene preparado desde el inicio del año para atender este tipo de contingencias, gracias a la coordinación entre dependencias estatales, municipios, brigadistas, organizaciones civiles y propietarios de predios forestales.

Asimismo, indicó que en los últimos años se ha realizado una inversión histórica en equipamiento, vehículos, herramientas especializadas y apoyo aéreo, además de mejorar las condiciones laborales de los brigadistas que participan en el combate de incendios.

De acuerdo con autoridades ambientales, en lo que va de 2026 se han atendido 11 incendios forestales y 16 conatos en diferentes regiones del estado.

Por su parte, el comandante de la XI Región Militar, Fernando Colchado Gómez, señaló que el Ejército Mexicano participa en estas acciones mediante el Plan DN-III-E, junto con la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional, para apoyar a las autoridades en la prevención, control y combate de incendios forestales.

El subsecretario de Medio Ambiente, René Morales, informó que para la temporada 2026 el Gobierno del Estado realizará una inversión superior a 50 millones de pesos para fortalecer la capacidad operativa, incluyendo tecnología, vehículos, drones con cámaras térmicas, radios especializados, internet satelital y tres helicópteros para combate aéreo.

Además, se contará con 123 elementos operativos capacitados, equipados con uniformes y herramientas especializadas para garantizar mayor seguridad y eficiencia en las labores de campo.

Durante el evento también se destacó la participación de organizaciones civiles y propietarios de predios de la Sierra de Arteaga, quienes mantienen una red de vigilancia para detectar incendios de forma temprana y apoyar a las brigadas durante las emergencias.

Finalmente, el gobernador reiteró el llamado a la población a evitar prácticas que puedan provocar incendios, especialmente durante periodos vacacionales, al advertir que el descuido de una sola persona puede provocar afectaciones en cientos o miles de hectáreas forestales.

