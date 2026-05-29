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Coahuila

Capturan a cinco jóvenes tras ataque con arma blanca en Palau

Tras el reporte del altercado, elementos de la Policía Municipal y de la Policía Estatal de Coahuila desplegaron un operativo en la zona

  • 29
  • Mayo
    2026

Un operativo coordinado entre corporaciones de seguridad estatales y municipales resultó en la detención de cinco menores de edad, luego de participar en una riña callejera que dejó a un estudiante herido con un arma punzocortante en la comunidad de Palau, en el municipio de Múzquiz.

Los hechos se registraron en la colonia Obrera del mencionado sector, momentos después de que la víctima saliera de su centro educativo.

Capturan al presunto responsable de la agresión

Tras el reporte del altercado, elementos de la Policía Municipal y de la Policía Estatal de Coahuila desplegaron un operativo en la zona.

La intervención oportuna permitió la captura de los cinco jóvenes involucrados, entre los cuales se encuentra el probable responsable de haber atacado al menor con el arma blanca.

De acuerdo con el último reporte emitido por el personal médico del IMSS, el joven lesionado se encuentra ingresado en el hospital y su estado de salud se reporta como estable.

Por su parte, los cinco menores detenidos quedaron a disposición de la Fiscalía General del Estado, institución que se encargará de resolver su situación jurídica en las próximas horas debido a su condición de minoría de edad.


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