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Coahuila

Accidente en fábrica revela uso nocturno de vías del tren

Un trabajador resultó gravemente herido al ser alcanzado por una locomotora al interior de una empresa de pastas, en Saltillo

  • 21
  • Abril
    2026

Aunque muchos pensaban que ya no estaban en funcionamiento, las vías del tren ubicadas sobre la calle Emilio Carranza, en la Zona Centro, continúan utilizándose durante la madrugada para maniobras de carga hacia una fábrica de pastas.

Esta situación quedó en evidencia tras un accidente ocurrido en el interior de la empresa “La Moderna”, donde un trabajador resultó gravemente herido al ser alcanzado por una locomotora.

De acuerdo con los reportes, el empleado realizaba labores en el área de patios cuando fue impactado por el tren en movimiento, quedando atrapado entre la estructura de un tráiler.

El incidente provocó momentos de tensión y una rápida movilización de cuerpos de emergencia, quienes lograron liberarlo tras varios minutos de intensas maniobras. El hombre fue rescatado con vida, aunque inconsciente.

Posteriormente, el lesionado fue trasladado a la Clínica 1 del IMSS, donde permanece en estado delicado, con riesgo de perder ambas piernas debido a la gravedad de las lesiones.

Vecinos del sector señalaron que, pese a la percepción general, durante la madrugada sí circula el tren por estas vías para ingresar a la planta, por lo que exhortaron a extremar precauciones en la zona.

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