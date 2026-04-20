Plomo de zonas industriales envenena a 3 de cada 10 niños en NL

En zonas mayoritariamente industriales de la urbe regia, un estudio señala que tres de cada 10 niños tienen cierto grado de plomo en la sangre, producto de la contaminación.

Esto lo confirma una investigación realizada por la Secretaría de Salud del estado, el Tec Salud y los Centros de Desarrollo Infantil (Cendis) de Tierra y Libertad.

Si bien las pruebas se realizaron entre niños de 0 a 7 años de edad de esos planteles educativos, su directora, Guadalupe Rodríguez, afirmó que los resultados pueden ser un reflejo de lo que ocurre con toda la niñez regia, pues las tomas de sangre se aplicaron en 13 Cendis de toda el área metropolitana.

Lo que llama la atención es que donde se acentúan los casos es en la zona norponiente de Monterrey y en San Nicolás, que es donde están la recicladora de polvos de acero, Zinc Nacional, y la siderúrgica, Ternium, las cuales registran emisiones de plomo, aunque no son las únicas.

“Lo hicimos en los cuatro puntos cardinales, pero los que tienen mayor cantidad, los que registran mayor número de alumnos ´contagiados´, son los de San Nicolás, los de Monterrey y los de Escobedo, pero Monterrey norponiente. Acá en la región norponiente, porque en el sur de Monterrey no se refleja un problema alto, es la zona de Zinc, de Ternium y de otras empresas”, indicó la también diputada local del PT.

El plomo es un metal pesado, es altamente tóxico que daña el cerebro, principalmente de los niños porque están en desarrollo, ocasionando retraso en su desarrollo intelectual, discapacidad del aprendizaje y malestares como dolores de cabeza, irritabilidad, fatiga y pérdida de peso, según el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Texas.

El estudio realizado por Secretaría de Salud de Nuevo León y Tec Salud, en los Cendi´s, se desarrolló entre marzo y abril del 2025 y fue a raíz de que en enero se dio a conocer que en torno a Zinc Nacional existía una “alta concentración” de plomo y arsénico, según una investigación de la organización Quinto Elemento y el medio The Guardian.

Los resultados se les presentaron a los padres de familia el pasado jueves en una asamblea realizada en el Cendi número 12, Jean Piaget, de San Nicolás.

Ahí, los expertos informaron que se practicó un tamizaje sanguíneo capilar a 1,239 niños, de los cuales 329 resultaron positivos a la presencia de plomo, es decir, el 27 por ciento.

El peor de los escenarios es que de esa cantidad, 84 niños, que son el 7%, están en un nivel “crítico”, pues presentan arriba de cinco microgramos de plomo por decilitro de sangre, cuando el estándar internacional indica que lo tolerable podría ser 3.5 microgramos, aunque lo ideal es que no exista nada.

Los hermanitos Flores, de apenas cuatro años, están en el grupo de los niños a quienes se les detectó un grado de plomo.

La mamá de los menores, Jenifer Flores, le dijo a El Horizonte que está profundamente preocupada por la salud de los niños y que ella sí ve algunos síntomas en ellos como cansancio, fatiga, pérdida de apetito, así como problemas del habla.

“Yo veo que mis niños no quieren comer, hacen más rabietas de lo común, tienen constante sueño; cuando me dieron el resultado, estaba muy preocupada y ahora en lo que nos tenemos que ocupar es en todo lo que provoca eso”, indicó.

Para aquellos menores que arrojaron concentraciones del metal, se practicarán estudios de seguimiento con miras a que disminuyan mes con mes sus niveles.

'Cerquita de la industria'

Si bien, según el estudio, los casos se acentúan en el norponiente de Monterrey y San Nicolás, que es donde están la planta de Ternium y Zinc Nacional, hay decenas de industrias que también emiten plomo y contribuyen a esta grave problemática.

La doctora Julieta Rodríguez de Ita, investigadora de TecSalud, y quien dirige las indagatorias, expuso que es obvio que si se está “cerquita” de una industria que usa o emite este metal, es factible que llegue al organismo, pero también detectaron algunos casos de niños que viven lejos y aun así registran presencia de plomo en la sangre.

Esto podría ser porque el viento transporta el contaminante que se suspende en el aire, suelo y agua.

"Muchos casos están cerquita de la industria, pero lo que no nos explicamos son esos que no lo están, y entonces platicábamos acerca de todo el aire que se lleva a esos polvos con plomo y otros metales, como el cadmio".

“Hay empresas declaradas que emiten plomo; sin embargo, no hay una que podamos decir que es más asociada. Nos vamos a llevar toda esta data para que, junto con Medio Ambiente, podamos ir haciendo más inferencia sobre esto”, indicó.

Aunado al factor industrial, la experta enlistó otros motivos que de igual manera suman para la presencia de la sustancia en la sangre, como el uso de barro vidriado, pinturas viejas y el consumo de ciertos dulces.

Urgen políticas públicas

La diputada local del PT afirmó que no es normal tener plomo en la sangre, que el organismo no necesita ese material porque daña la salud.

Por lo tanto, dijo que a raíz de esto planteará a las secretarías de Salud y Medio Ambiente estatal ejecutar políticas públicas para revertir esta situación y para atender con urgencia a los menores.

“Nosotros pensamos que este es un problema que tiene que ver con la contaminación, y puede estar en el agua, en el suelo y en el aire".

“Con estos estudios tenemos que detectar si este problema es amplio, y con ello que determinen políticas públicas tanto la Secretaría de Salud como la de Medio Ambiente, también el resto de las autoridades competentes municipales y federales”, urgió la legisladora.

Afecta desarrollo intelectual

El jueves, la mamá de los hermanitos Flores y los padres de otros pequeños con niveles altos de plomo fueron informados de la magnitud del diagnóstico y sobre recomendaciones a seguir.

De acuerdo con la literatura científica, no existe una cantidad sana del metal en el organismo, pues en los menores puede causar la disminución del coeficiente intelectual al general retraso en el neurodesarrollo.





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