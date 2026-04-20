Venderán 'Milarca' en la Isla del Padre de Mauricio Fernández

La propiedad de Mauricio Fernández Garza, que sería la “Milarca” en el sur de Texas, salió a la venta como parte del catálogo de la empresa inmobiliaria Franke Realty The Shores con un precio de casi $6 millones de dólares.

Se trata de un inmueble ubicado en la comunidad Shores en South Padre Island, en un asentamiento privilegiado entre el Golfo de México y la Laguna Madre, con vistas panorámicas hacia ambos cuerpos de agua.

Con una superficie de terreno de aproximadamente 2,700 metros cuadrados, la propiedad fue finalizada en febrero pasado, meses después del fallecimiento del exalcalde sampetrino.

El conjunto habitacional incluye cuatro unidades independientes tipo casas para huéspedes, así como una casa adicional para visitas, lo que refuerza su carácter como propiedad vacacional de lujo.

Dicha propiedad fue dada a conocer por el exalcalde de San Pedro durante una entrevista para el podcast “El Horizonte”. La verdad como es” con el periodista Luis Padua el pasado 3 de enero de 2025.

Ahí, Fernández Garza catalogó el proyecto en Texas como una “loquera”, como otra "Milarca" y dijo que este complejo habitacional contaba con “perfectas” esferas de minerales raros de un peso aproximado de siete toneladas y que sería concluido este año.

“Estoy arrancando un proyecto en la Isla del Padre, una loquera, me queda aquí cerquita y es una loquera lo que voy a hacer ahí, entonces ando muy emocionado; yo creo que la termino el año que entra, tiene unas piezas muy ‘mafufonas’, esferas de siete toneladas, perfectas esferas de minerales raros y vienen de todo el mundo, entonces hice una plaza, tengo agua en toda la propiedad”, señaló Fernández Garza.

De acuerdo con información disponible en plataformas inmobiliarias, el inmueble se ofrece en $5,995,000 dólares; en el diseño participó la arquitecta Valerie Sauthier, quien también estuvo involucrada en el Museo La Milarca en San Pedro.

La residencia principal cuenta con dos recámaras, dos baños completos y dos medios baños, además de una cocina diseñada para aprovechar las vistas hacia la laguna.

Grandes ventanales de piso a techo, carpintería empotrada y una paleta cromática sobria definen el interior, con techos metálicos y detalles que evocan una estética náutica.

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