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Coahuila

Coahuila registra aumento de violencia contra mujeres en mayo

La funcionaria advirtió que muchas conductas normalizadas, como revisar celulares, exigir contraseñas o controlar la ubicación de la pareja

  • 06
  • Mayo
    2026

El mes de mayo registra uno de los mayores incrementos en casos de violencia contra las mujeres en Coahuila, situación que autoridades estatales relacionan con factores como las altas temperaturas, el consumo de alcohol y conductas machistas que se intensifican durante fines de semana y reuniones sociales.

Aumento de atenciones durante mayo

La secretaria de las Mujeres, Mayra Valdés González, informó que durante el cierre de 2025 se detectó un aumento significativo en las atenciones brindadas en los Centros Libre y Centros de Justicia para las Mujeres, particularmente durante mayo.

“Sí detectamos que en mayo se elevaron las atenciones por violencia. Muchas veces esto se detona por el consumo de alcohol o drogas y por conductas violentas que terminan afectando a las mujeres”, señaló.

Explicó que las estadísticas muestran que los lunes suelen concentrar la mayor cantidad de atenciones, debido a incidentes ocurridos durante fines de semana, reuniones familiares o eventos deportivos donde existe consumo de bebidas alcohólicas.

Aunque evitó atribuir el fenómeno exclusivamente a factores económicos como el pago de utilidades, reconoció que las condiciones sociales y emocionales pueden influir en los episodios de violencia.

Refuerzan campañas de prevención

Ante este panorama, la dependencia intensificó campañas preventivas en empresas, colonias, escuelas y universidades para ayudar a mujeres y jóvenes a identificar señales de violencia desde etapas tempranas, especialmente en relaciones de noviazgo.

La funcionaria advirtió que muchas conductas normalizadas, como revisar celulares, exigir contraseñas o controlar la ubicación de la pareja, representan formas de violencia y control que suelen pasar desapercibidas.

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Coordinación institucional y expansión de Puntos Violeta

También destacó que el trabajo coordinado entre la Secretaría de las Mujeres, Seguridad Pública, Fiscalía, PRONNIF, DIF e Inspira ha permitido ampliar la atención y generar mayor confianza para que las víctimas denuncien.

Valdés González agregó que otra de las estrategias preventivas ha sido la expansión de los Puntos Violeta, espacios seguros para mujeres en situación de riesgo, los cuales ya suman 633 en todo el estado, incluyendo empresas, universidades y espacios deportivos.

Indicó que actualmente alrededor de 15 empresas participan en este esquema y adelantó que se busca ampliar la cobertura hacia más centros de trabajo y recintos recreativos previo a eventos masivos y deportivos que se desarrollarán en la entidad.


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