Coahuila

Congreso de Coahuila aprueba reformas en favor de mujeres y niñas

La presidenta del Congreso enfatizó que estas reformas forman parte de un esfuerzo continuo por avanzar hacia la igualdad de género en Coahuila

  02
  Marzo
    2026

El Congreso del Estado de Coahuila aprobó diversas iniciativas para mejorar la calidad de vida de mujeres y niñas, enfocadas en temas como la lactancia, el parto humanizado, la salud integral y la igualdad salarial, con el objetivo de fortalecer la equidad y la inclusión en la entidad.

¿Qué establece la Ley de Lactancia Materna?

Una de las normas destacadas es la Ley para Protección, Apoyo y Promoción de la Lactancia Materna, que contempla políticas públicas para fomentar la lactancia y garantizar la salud de madres e hijos.

Además, se incorporó el concepto de parto humanizado en la Ley Estatal de Salud, con el fin de asegurar que la atención médica respete la dignidad de las mujeres y evite la violencia obstétrica.

Salud integral y condiciones laborales

Entre otras reformas, se reconoció la salud integral como un derecho de las mujeres y se plantearon mejoras en las condiciones laborales para quienes se dedicaron al trabajo en el hogar.

También se establecieron mecanismos para prevenir la violencia laboral y reducir la brecha salarial de género.

Impulso a la igualdad de género

La presidenta del Congreso enfatizó que estas reformas forman parte de un esfuerzo continuo por avanzar hacia la igualdad de género en Coahuila.


