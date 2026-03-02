Congreso de Coahuila aprueba reformas en favor de mujeres y niñas

El Congreso del Estado de Coahuila aprobó diversas iniciativas para mejorar la calidad de vida de mujeres y niñas, enfocadas en temas como la lactancia, el parto humanizado, la salud integral y la igualdad salarial, con el objetivo de fortalecer la equidad y la inclusión en la entidad.

¿Qué establece la Ley de Lactancia Materna?

Una de las normas destacadas es la Ley para Protección, Apoyo y Promoción de la Lactancia Materna, que contempla políticas públicas para fomentar la lactancia y garantizar la salud de madres e hijos.

Además, se incorporó el concepto de parto humanizado en la Ley Estatal de Salud, con el fin de asegurar que la atención médica respete la dignidad de las mujeres y evite la violencia obstétrica.

Salud integral y condiciones laborales

Entre otras reformas, se reconoció la salud integral como un derecho de las mujeres y se plantearon mejoras en las condiciones laborales para quienes se dedicaron al trabajo en el hogar.

También se establecieron mecanismos para prevenir la violencia laboral y reducir la brecha salarial de género.

Impulso a la igualdad de género

La presidenta del Congreso enfatizó que estas reformas forman parte de un esfuerzo continuo por avanzar hacia la igualdad de género en Coahuila.

