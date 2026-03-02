Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
Whats_App_Image_2026_03_02_at_15_28_40_00c10e3593
Nuevo León

Buscan acciones contra bullying a niños con discapacidad

La diputada Berenice Martínez pidió detallar protocolos y programas para prevenir acoso escolar a estudiantes con autismo y neurodiversidad

  • 02
  • Marzo
    2026

La diputada vicecoordinadora de Morena, Berenice Martínez, presentó un exhorto a la Secretaría de Educación para que informe sobre las acciones que se implementan en contra del acoso escolar hacia estudiantes con autismo, neurodiversidad o discapacidad.

Durante su intervención en el Pleno, la legisladora señaló que el bullying representa una problemática que impacta de manera directa en el desarrollo emocional, social y académico de niñas, niños y adolescentes, particularmente de quienes enfrentan mayores barreras dentro del sistema educativo.

“El bullying no es una broma, es violencia, y sus consecuencias pueden ser devastadoras. Nuestras escuelas deben ser espacios donde cada persona sea respetada en igualdad de condiciones.

“La inclusión forma ciudadanos más solidarios, más conscientes y más respetuosos de las diferencias humanas”, dijo la diputada Berenice Martínez.

La petición es para que se detallen los programas, protocolos y mecanismos que actualmente se aplican en escuelas públicas y privadas para prevenir, detectar y atender casos de acoso escolar, con el objetivo de evaluar su efectividad y fortalecer las políticas públicas en la materia.

“No basta con que las niñas y niños estén en las aulas; debemos asegurar que aprendan en un entorno seguro, respetuoso y libre de violencia”, enfatizó.

La diputada también hizo un llamado a construir una cultura de inclusión dentro de las escuelas, que contemple capacitación docente, atención psicológica, detección temprana y procesos de sensibilización dirigidos a toda la comunidad educativa.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_2026_03_03_T091152_368_406a316203
Alan Cumming se disculpa por polémica en los BAFTA
Whats_App_Image_2026_03_02_at_9_18_51_PM_210d4a03ab
Inaugura San Pedro escuela artística en alianza con INBAL
nacional_b0606ded9c
Matan a la Secretaria de Salud de Atlixtac, Guerrero
publicidad

Últimas Noticias

detienen_121_criminales_secuestro_extorsiones_colombia_77b39408cd
Capturan a 121 personas por secuestro y extorsión en Colombia
vacuna_sarampion_nuevo_leon_dfa3028951
Aplica NL más de 636 mil vacunas contra sarampión en tres semanas
EH_UNA_FOTO_2026_03_03_T091152_368_406a316203
Alan Cumming se disculpa por polémica en los BAFTA
publicidad

Más Vistas

nico_sanchez_interino_rayados_ad45746d61
Designan a Nicolás Sánchez como técnico interino de Rayados
Whats_App_Image_2026_02_28_at_6_45_40_PM_1_e245ee806a
Celebrará NL el Día del Patrimonio con más de 100 actividades
229_A4073_copia_5bf555ac5a
IMSS arranca draft 2026 para contratar especialistas
publicidad
×