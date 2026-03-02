Podcast
Reporte Ciudadano
coahuila_scuestro_hija_898d150737
Coahuila

Mujer acusa ‘secuestro’ de su hija; está detenida por fraude

La dependencia precisó que las indagatorias siguen en desarrollo y que será conforme al avance del proceso cuando se den a conocer mayores detalles

  • 02
  • Marzo
    2026

A través de redes sociales, una mujer denunció el supuesto secuestro de su hija, Verónica Marlen “N”, en el municipio de Ramos Arizpe. De acuerdo con la publicación, la joven viajaba en compañía de su hijo menor de edad cuando fue interceptada por personas a bordo de dos vehículos blancos, según el relato de la madre, identificada como Ivon HG.

Fiscalía descarta secuestro en Ramos Arizpe

Horas después de que la denuncia circulara en plataformas digitales, la Fiscalía General del Estado de Coahuila informó que no se trató de un secuestro, sino de una detención realizada por elementos de la Agencia de Investigación Criminal.

De acuerdo con la autoridad estatal, Verónica “N”, de 23 años de edad, fue asegurada tras ser señalada por su presunta participación en un fraude relacionado con la venta de relojes de alta gama que resultaron ser falsos, operación que habría afectado a varios empresarios en la región sureste del estado.

“La Fiscalía General del Estado de Coahuila niega que exista un secuestro en el municipio de Ramos Arizpe. Conforme avancen las investigaciones esta Fiscalía ofrecerá más información”.

Investigación continúa en curso

La dependencia precisó que las indagatorias siguen en desarrollo y que será conforme al avance del proceso cuando se den a conocer mayores detalles sobre la situación jurídica de la joven y los hechos que motivaron su detención.

El caso generó diversas reacciones en redes sociales antes de que la autoridad aclarara la situación, por lo que la Fiscalía reiteró que la información oficial se dará a conocer a través de sus canales institucionales.


