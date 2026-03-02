Proponen reforma para activar riesgo por mala calidad del aire

Ante los niveles de contaminación registrados en la zona metropolitana de Monterrey, la diputada local del PRI, Gabriela Govea, presentó una iniciativa de reforma a la Ley Ambiental para que se emita la declaratoria de contingencia atmosférica cuando los índices de concentración de contaminantes representen un alto riesgo para la ciudadanía.

El objetivo de la propuesta es consolidar un marco jurídico más claro y eficaz en materia de contingencias ambientales, así como garantizar que la población reciba información transparente, precisa y oportuna sobre los riesgos derivados de la contaminación.

“Estoy presentando una iniciativa de reforma a la Ley Ambiental donde estoy proponiendo que la Secretaría del Medio Ambiente emita la declaración de la contingencia de alerta atmosférica junto con la ambiental que tenemos, y que lo haga de manera inmediata cuando haya mala calidad del aire”, dijo la diputada del PRI, Gabriela Govea.

“También, estoy solicitando que la Secretaría de Educación informe de los programas y planes que se tienen a la hora de una contingencia ambiental; es importante que se actualice la normatividad y que sea aplicable”, agregó.

La reforma incorporaría de forma expresa la obligación del Estado de monitorear permanentemente la calidad del aire y difundir los resultados a través de la plataforma digital oficial y otros medios, para que la ciudadanía tenga acceso oportuno a la información pública.

“La calidad del aire en la zona metropolitana de Monterrey representa uno de los principales retos de salud pública en el estado, por lo que resulta indispensable que instrumentos como el Sistema Integral de Monitoreo Ambiental operen bajo criterios plenamente armonizados con la NOM-172-SEMARNAT-2023”, agregó la legisladora.

