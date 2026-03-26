Conmemoran en Ramos Arizpe aniversario del Plan de Guadalupe

Autoridades estatales, municipales y representantes de los poderes Legislativo y Judicial conmemoraron el 113 aniversario de la firma del Plan de Guadalupe, en un acto cívico realizado en el municipio de Ramos Arizpe.

Acto encabezado por autoridades estatales

El evento fue encabezado por el gobernador Manolo Jiménez Salinas, acompañado por el alcalde Tomás Gutiérrez Merino, así como por mandos militares, la presidenta de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado, Luz Elena Morales Núñez, y el magistrado presidente del Poder Judicial, Miguel Mery Ayup.

Importancia histórica del documento

Durante la ceremonia, se destacó la relevancia histórica de este documento firmado en 1913, el cual sentó las bases para la defensa del orden constitucional en el país.

Reconocen origen del movimiento en Ramos Arizpe

El alcalde de Ramos Arizpe señaló que este acontecimiento representa un momento clave en la historia nacional, al haber surgido en este municipio un movimiento que marcó el rumbo político de México.

Por su parte, el gobernador resaltó que la coordinación entre instituciones ha sido un factor para el desarrollo y la estabilidad en la entidad.

Llamado a mantener colaboración entre poderes

El acto concluyó con la reiteración de mantener la colaboración entre los distintos niveles de gobierno, en el marco de esta fecha histórica para Coahuila.





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