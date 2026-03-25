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Nuevo León

Detienen a presuntos operadores de cuentas 'Tía Paty'

Los administradores exigían pagos económicos a las víctimas a cambio de eliminar las publicaciones que afectaban su imagen

  • 25
  • Marzo
    2026

La Fiscalía General de Justicia del Estado informó la captura de Astrid “N” y César “N”, presuntos operadores de las polémicas cuentas en redes sociales identificadas como “Tía Paty”. 

La detención se derivó de una serie de investigaciones y denuncias ciudadanas que vinculan a los ahora investigados con una red de delitos que trascienden el chisme digital.

De acuerdo con el informe oficial de la autoridad, las cuentas de "Tía Paty" no solo funcionaban para la difusión de contenido privado o difamatorio, sino que presuntamente eran el eje de un esquema de extorsión.

Los administradores exigían pagos económicos a las víctimas a cambio de eliminar las publicaciones que afectaban su imagen.
Además, la Fiscalía investiga a los detenidos por suplantación de identidad por el posible uso de identificaciones oficiales ajenas para operar perfiles falsos.

“Posible participación en la operación de cuentas en redes sociales identificadas como “Tía Paty”, utilizadas para la difusión de contenido y la presunta exigencia de pagos a cambio de su retiro”, informó la Fiscalía.

También por presuntos vínculos con esquemas de captación de mujeres para la promoción de servicios sexuales, agregaron las autoridades.

Tras la ejecución de las órdenes de aprehensión, Astrid “N” y César “N” fueron puestos a disposición de una autoridad judicial. 
Actualmente, se encuentran bajo custodia mientras se define su situación legal y se integran más carpetas de investigación, pues la Fiscalía no descarta que existan más víctimas involucradas en este esquema.

A detalle

  • Imputados: Astrid “N” y César “N”.
  • Cargos principales: Extorsión digital, reclutamiento para servicios sexuales y suplantación de identidad.
  • Plataforma utilizada: Perfiles denominados “Tía Paty” en diversas redes sociales.
  • Estatus: Detenidos y bajo proceso de investigación.

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