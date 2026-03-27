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Coahuila

Mantendrá unión agrícola apoyo a familias durante vacaciones

Durante estos días estarán realizando visitas a ejidos alejados de la cabecera municipal de Parras de la Fuente, con el fin de mantener el apoyo a las familias

  • 27
  • Marzo
    2026

Mientras gran parte de la población se prepara para disfrutar del periodo vacacional, la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas continuará con sus labores en comunidades rurales de Coahuila.

Así lo dio a conocer su dirigente, José Luis López Cepeda, quien afirmó que las necesidades de la gente no se detienen, por lo que no hay tiempo para suspender actividades.

El líder destacó que durante estos días estarán realizando visitas a diversos ejidos alejados de la cabecera municipal de Parras de la Fuente, con el objetivo de mantener el apoyo a las familias del campo.

Subrayó que, independientemente de que sea temporada vacacional, las personas siguen requiriendo atención y respaldo en sus comunidades.

Asimismo, López Cepeda enfatizó que no es necesario que sea época electoral para acudir a las zonas rurales, ya que el compromiso de la organización es permanente.

Reiteró que continuarán llevando ayuda directamente a quienes más lo necesitan, fortaleciendo así el vínculo con los trabajadores agrícolas de la región.


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