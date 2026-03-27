Sufre lesión Raphinha en duelo amistoso y estará fuera 5 semanas

El delantero del Barcelona, Raphinha, estará fuera de actividad alrededor de cinco semanas tras sufrir una lesión en el isquiotibial derecho durante un compromiso con la selección de Brasil, lo que lo deja prácticamente descartado para la serie de cuartos de final de la Liga de Campeones ante el Atlético de Madrid.

Lesión se produjo en amistoso ante Francia

El incidente ocurrió mientras el atacante participaba en un partido amistoso entre Brasil y Francia en Boston, donde presentó molestias que obligaron a realizarle estudios médicos posteriores.

La Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) confirmó el diagnóstico tras las pruebas correspondientes, lo que derivó en su salida inmediata de la concentración para regresar a su club.

El jugador regresará a Barcelona para iniciar el tratamiento apropiado, el tiempo estimado de recuperación es de 5 semanas, informó el Futbol Club Barcelona a través de un reporte médico.

Barcelona confirma tiempo de recuperación

A través de un comunicado, el Barcelona informó que el futbolista presenta una lesión muscular en el isquiotibial derecho y que ya se encuentra en camino a España para iniciar su proceso de rehabilitación.

El club detalló que el tiempo estimado de recuperación es de cinco semanas, por lo que su participación en compromisos clave queda comprometida.

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Raphinha has a right hamstring injury, as confirmed by medical tests carried out by the Brazilian Football Federation (CBF) following the discomfort he experienced during the Brazil v France match in Boston on Thursday.



The player is… pic.twitter.com/5YLeb0yxGf — FC Barcelona (@FCBarcelona) March 27, 2026

"Raphinha tiene una lesión en el isquiotibial derecho confirmado a través de pruebas medicas realizadas por parte de la federación brasileña de futbol, tras las molestias que el jugador experimentó durante el partido entre Brasil y Francia en Boston el jueves".

Baja sensible para la eliminatoria ante Atlético de Madrid

La lesión llega en un momento determinante, ya que Raphinha venía de destacar con dos goles en la victoria 7-2 sobre el Newcastle en los octavos de final de la Liga de Campeones.

Con este escenario, el atacante no estaría disponible para los dos partidos de cuartos de final ante el Atlético de Madrid, cuya ida está programada para el 8 de abril con el Barcelona como local.

Contexto competitivo para Barcelona y Brasil

El conjunto blaugrana atraviesa un momento competitivo importante, al ubicarse como líder de La Liga con una ventaja de cuatro puntos sobre el Real Madrid, cuando restan nueve jornadas por disputarse.

Por su parte, la selección de Brasil continúa su preparación internacional tras la derrota 2-1 frente a Francia, en un proceso que forma parte de su calendario rumbo a futuras competencias.

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