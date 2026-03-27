Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
AP_26087041805418_f8925b1478
Deportes

Sufre lesión Raphinha en duelo amistoso y estará fuera 5 semanas

La Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) confirmó el diagnóstico tras las pruebas correspondientes, lo que derivó en su salida inmediata de la concentración

  • 27
  • Marzo
    2026

El delantero del Barcelona, Raphinha, estará fuera de actividad alrededor de cinco semanas tras sufrir una lesión en el isquiotibial derecho durante un compromiso con la selección de Brasil, lo que lo deja prácticamente descartado para la serie de cuartos de final de la Liga de Campeones ante el Atlético de Madrid.

Lesión se produjo en amistoso ante Francia

El incidente ocurrió mientras el atacante participaba en un partido amistoso entre Brasil y Francia en Boston, donde presentó molestias que obligaron a realizarle estudios médicos posteriores.

La Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) confirmó el diagnóstico tras las pruebas correspondientes, lo que derivó en su salida inmediata de la concentración para regresar a su club.

El jugador regresará a Barcelona para iniciar el tratamiento apropiado, el tiempo estimado de recuperación es de 5 semanas, informó el Futbol Club Barcelona a través de un reporte médico. 

Barcelona confirma tiempo de recuperación

A través de un comunicado, el Barcelona informó que el futbolista presenta una lesión muscular en el isquiotibial derecho y que ya se encuentra en camino a España para iniciar su proceso de rehabilitación.

El club detalló que el tiempo estimado de recuperación es de cinco semanas, por lo que su participación en compromisos clave queda comprometida.

"Raphinha tiene una lesión en el isquiotibial derecho confirmado a través de pruebas medicas realizadas por parte de la federación brasileña de futbol, tras las molestias que el jugador experimentó durante el partido entre Brasil y Francia en Boston el jueves".

Baja sensible para la eliminatoria ante Atlético de Madrid

La lesión llega en un momento determinante, ya que Raphinha venía de destacar con dos goles en la victoria 7-2 sobre el Newcastle en los octavos de final de la Liga de Campeones.

Con este escenario, el atacante no estaría disponible para los dos partidos de cuartos de final ante el Atlético de Madrid, cuya ida está programada para el 8 de abril con el Barcelona como local.

Contexto competitivo para Barcelona y Brasil

El conjunto blaugrana atraviesa un momento competitivo importante, al ubicarse como líder de La Liga con una ventaja de cuatro puntos sobre el Real Madrid, cuando restan nueve jornadas por disputarse.

Por su parte, la selección de Brasil continúa su preparación internacional tras la derrota 2-1 frente a Francia, en un proceso que forma parte de su calendario rumbo a futuras competencias.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

AP_26087649783029_1_5c1da515e2
Tom Pidcock abandona la Volta a Catalunya tras fuerte caída
AP_26086781929304_b6abcb4971
Detienen a Tiger Woods por conducir bajo sospecha en Florida
eutanasia_barcelona_b8b6bce5f4
Aplican eutanasia a joven de 25 años tras intensa batalla legal
publicidad

Últimas Noticias

Whats_App_Image_2026_03_28_at_3_05_02_PM_214e644341
Confirman clínica clandestina tras muerte de mujer en Reynosa
AP_26087649783029_1_5c1da515e2
Tom Pidcock abandona la Volta a Catalunya tras fuerte caída
fa67df0c4385f13b3ed52c0442094adeb6d20c84w_f260a72d51
México se suma a protestas 'No Kings' contra Trump
publicidad

Más Vistas

monterrey_clima_hoy_10_enero_frio_lluvia_d24d094ad7
Frente frío traerá viento y lluvia el fin de semana a NL
identifican_detenido_tia_paty_senora_lozano_0f618b913e
Vinculan detenido por caso 'Tía Paty' como hijo de señora Lozano
waldo_fernandez_otorga_perdon_karina_barron_c5eeb9dd8a
El juez castiga a Karina con inhabilitación y servicio social
publicidad
×