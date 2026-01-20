Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
fiscal_coahuila_antimotines_8df41eb7b8
Coahuila

Contarán municipios de Coahuila con policías antimotines

El fiscal Federico Fernández Montañez dijo que la intención es la de proteger a los elementos durante su intervención en riñas o peleas multitudinarias

  • 20
  • Enero
    2026

A partir de este año, los municipios del estado contarán con un agrupamiento antimotines, dentro de la reestructura de las corporaciones que ha puesto en marcha el Gobierno de Manolo Jiménez, según lo dio a conocer el Fiscal General del Estado, Federico Fernández Montañez. 

Dijo que la intención de crear estos grupos antimotines es la de proteger a los elementos durante su intervención en riñas o peleas multitudinarias, donde actualmente intervienen sin la protección adecuada. 

“Los policías no pueden llegar y que la primera defensa sea su cuerpo. Tienen que llegar equipados para protección de ellos, para protección de la gente y los mismos vecinos, y para la misma protección de quienes estén participando en la riña”. 

Ello implicará que cada municipio tenga un agrupamiento táctico antimotines, equipado con el equipo especializado y con cámaras de video para guardar evidencia de las acciones que emprendan. 

Dijo que durante el gobierno de Manolo Jiménez como alcalde de Saltillo, se presentó un agrupamiento antimotines con 30 elementos, pero ahora se pretende que cada municipio cuente con un grupo especializado en ese renglón. 

“Cada una de las policías municipales va a tener un agrupamiento táctico antimotines, y los policías nos dicen: ‘necesitamos llegar protegidos’”. 

El titular de la FGE dijo que posteriormente se darán los detalles de cada agrupamiento de nueva creación, pero adelantó que es una estrategia en la que el estado “no lo va a hacer solo”, deslizando la posibilidad de que intervengan fuerzas federales en su creación.


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

7fa9b7c1_99c2_4625_b39e_f87a210439fd_542842e3ab
Estiman que trabajadores de AHMSA recuperen hasta 60% de adeudos
IMG_5221_03371eda5b
Apenas 14% del padrón vehicular ha pagado control vehicular
IMG_5312_916f3eb267
Arranca Programa Alimentario estatal en Saltillo
publicidad

Últimas Noticias

sheinbaum_francisco_garduno_d75f0efa07
Defiende Presidencia nombramiento de Francisco Garduño en la SEP
parlamento_europeo_suspende_lazos_comercial_543b9286a6
Parlamento Europeo pausa acuerdo comercial con EUA por amenazas
EH_UNA_FOTO_2026_01_21_T094535_596_a475d8958c
Taylor Swift entra al Salón de la Fama de los Compositores
publicidad

Más Vistas

nl_tren_del_golfo_a8846de80f
Ofrecerá Tren del Golfo servicio para el transporte urbano
Muere_mujer_caida_plaza_comercial_San_Pedro_aead6d9605
Muere adulta mayor por caída en plaza comercial de San Pedro
Pronostican_lluvias_por_ingreso_del_frente_frio_numero_30_64b8c85042
Pronostican lluvias por ingreso del frente frío número 30
publicidad
×