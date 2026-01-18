Arranca Igualdad trimestre de talleres en centros comunitarios
Desde actividades recreativas hasta becas del 100%, estos son los beneficios brindados por la Secretaría de Igualdad durante estos primeros tres meses del 2026
- 18
-
Enero
2026
La Secretaría de Igualdad e Inclusión dio inicio este domingo al primer trimestre de talleres con el fin de brindar más oportunidades del fortalecimiento comunitario, habilidades para la vida y desarrollo de capacidades en Nuevo León.
Ofrecerán más de 300 talleres y servicios
En este año, se ofertarán más de 300 talleres y servicios en las áreas de educación, deportes, tecnología, arte y cultura, emprendimiento, oficios, psicología y salud; de los cuales 286 serán presenciales y 44 en línea.
Dentro de los talleres presenciales se cuenta con robótica, fútbol, gimnasia aérea, karate, box, lucha, taekwondo, educación inicial, estimulación temprana, inducción a la educación primaria, inglés, lenguaje, matemáticas, computación, diseño gráfico, Google apps, Office, belleza, carpintería, cocina, panadería, pastelería, repostería, corte y confección, electricidad.
Mientras que los talleres en línea abarcan diversos rubros como: acondicionamiento físico, gimnasia, karate, ritmo y fitness, taekwondo, yoga, uñas, belleza, bolsas tejidas, pasta flexible, piñatas, chocolatería, dulces regionales, cocina práctica, pastelería, repostería y decoración, inglés, introducción a la lengua de señas mexicana, entre otros.
Brindan becas del 100% en nivel superior y media superior
Entre los servicios que se ofrecen en estos Centros Comunitarios se encuentran becas del 100% en los niveles de bachillerato, licenciatura y maestría de la Universidad Ciudadana, así como en preparatorias de la Universidad Autónoma de Nuevo León y el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos.
Actualmente, estos Centros Comunitarios se encuentran en los municipios de:
- Monterrey
- Santa Catarina
- Escobedo
- Juárez
- Sabinas Hidalgo
- Allende
- Cadereyta
- Cerralvo
- China
- El Carmen
- Galeana
- General Terán
- Zuazua
- Higueras
- Linares
- Montemorelos
- Pesquería
- Salinas Victoria
- Santiago
- Bustamante
- Zaragoza
Las inscripciones se realizan en modalidad presencial en el horario de 9:00 a 18:00 horas con una copa del del CURP, identificación oficial con fotografía y comprobante de domicilio.
Mientras que para los talleres en línea, las inscripciones se realizan en el siguiente link:
http://registro.sii.nl.gob.mx:8020/
Comentarios
Notas Relacionadas
Últimas Noticias
Más Vistas