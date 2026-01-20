Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
IMG_5152_babaeb0fc4
Coahuila

Abrirá Ramos Arizpe módulo de preinscripciones escolares

El módulo comenzará a operar a partir del 26 de enero, coincidiendo con el arranque oficial del proceso de preinscripciones para el ciclo escolar 2026–2027

  • 20
  • Enero
    2026

Con el objetivo de apoyar a madres y padres de familia que requieran orientación o acompañamiento, el Ayuntamiento de Ramos Arizpe habilitará un módulo especial de preinscripciones escolares en las oficinas de Desarrollo Social, informó José Humberto García Zertuche, secretario de Desarrollo Social del municipio.

El módulo comenzará a operar a partir del 26 de enero, coincidiendo con el arranque oficial del proceso de preinscripciones para el ciclo escolar 2026–2027, iniciando con Educación Inicial y Preescolar, y posteriormente con Primaria, conforme al calendario establecido por la Secretaría de Educación del Estado.

García Zertuche explicó que en el módulo habrá personal capacitado de la Secretaría de Educación, quien brindará orientación directa, apoyo para realizar el registro, así como atención a reacomodos o ajustes que puedan presentarse durante el proceso.

Destacó que uno de los principales objetivos es dar certeza a las familias, ya que al realizar el trámite en este módulo se obtiene un folio oficial, lo que garantiza que el registro sea válido y reconocido por la autoridad educativa.

“El año pasado atendimos a más de 500 padres de familia y logramos concretar más del 50 por ciento de los trámites. Muchas veces las personas recurren a terceros y el proceso queda inconcluso; aquí buscamos evitar eso y darles seguridad”, señaló.

El funcionario agregó que el municipio mantiene diálogo con instancias educativas para atender la demanda de espacios escolares, particularmente en zonas donde la matrícula se encuentra limitada, y subrayó que el acceso a la educación debe estar garantizado para todas las niñas y niños.

El proceso estatal de preinscripciones para Educación Inicial y Preescolar se realizará del 26 de enero al 6 de febrero, y puede efectuarse también a través de la aplicación Preinscripciones Coahuila o del portal oficial www.inscripciones.org, aunque el módulo municipal funcionará como apoyo presencial para quienes lo necesiten.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

IMG_5926_e6a33bbda6
Inaugura UANL la Unidad Académica Santiago para impulsar región
celulares_escuela_8a91aa2e14
Propone Senador del PT prohibir celulares en escuelas
secretario_de_gobierno_coahuila_1e3fe05b9d
Se fortalecerá programas sociales para jóvenes en 2026
publicidad

Últimas Noticias

sheinbaum_francisco_garduno_d75f0efa07
Defiende Presidencia nombramiento de Francisco Garduño en la SEP
parlamento_europeo_suspende_lazos_comercial_543b9286a6
Parlamento Europeo pausa acuerdo comercial con EUA por amenazas
r1461033_1296x729_16_9_bc4b721d1e
Alemania debate boicot al Mundial 2026 por amenazas de Trump
publicidad

Más Vistas

nl_tren_del_golfo_a8846de80f
Ofrecerá Tren del Golfo servicio para el transporte urbano
Muere_mujer_caida_plaza_comercial_San_Pedro_aead6d9605
Muere adulta mayor por caída en plaza comercial de San Pedro
Pronostican_lluvias_por_ingreso_del_frente_frio_numero_30_64b8c85042
Pronostican lluvias por ingreso del frente frío número 30
publicidad
×