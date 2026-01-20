Abrirá Ramos Arizpe módulo de preinscripciones escolares

Con el objetivo de apoyar a madres y padres de familia que requieran orientación o acompañamiento, el Ayuntamiento de Ramos Arizpe habilitará un módulo especial de preinscripciones escolares en las oficinas de Desarrollo Social, informó José Humberto García Zertuche, secretario de Desarrollo Social del municipio.

El módulo comenzará a operar a partir del 26 de enero, coincidiendo con el arranque oficial del proceso de preinscripciones para el ciclo escolar 2026–2027, iniciando con Educación Inicial y Preescolar, y posteriormente con Primaria, conforme al calendario establecido por la Secretaría de Educación del Estado.

García Zertuche explicó que en el módulo habrá personal capacitado de la Secretaría de Educación, quien brindará orientación directa, apoyo para realizar el registro, así como atención a reacomodos o ajustes que puedan presentarse durante el proceso.

Destacó que uno de los principales objetivos es dar certeza a las familias, ya que al realizar el trámite en este módulo se obtiene un folio oficial, lo que garantiza que el registro sea válido y reconocido por la autoridad educativa.

“El año pasado atendimos a más de 500 padres de familia y logramos concretar más del 50 por ciento de los trámites. Muchas veces las personas recurren a terceros y el proceso queda inconcluso; aquí buscamos evitar eso y darles seguridad”, señaló.

El funcionario agregó que el municipio mantiene diálogo con instancias educativas para atender la demanda de espacios escolares, particularmente en zonas donde la matrícula se encuentra limitada, y subrayó que el acceso a la educación debe estar garantizado para todas las niñas y niños.

El proceso estatal de preinscripciones para Educación Inicial y Preescolar se realizará del 26 de enero al 6 de febrero, y puede efectuarse también a través de la aplicación Preinscripciones Coahuila o del portal oficial www.inscripciones.org, aunque el módulo municipal funcionará como apoyo presencial para quienes lo necesiten.

