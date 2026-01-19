Muere adulta mayor por caída en plaza comercial de San Pedro

Tras permanecer seis días en estado crítico, este lunes se confirmó el fallecimiento de la mujer de 67 años que sufrió una estrepitosa caída en una plaza comercial de la colonia Del Valle el pasado martes 13 de enero, en el municipio de San Pedro.

La víctima, identificada como Myriam Marcos, no logró sobrevivir a las múltiples y graves lesiones derivadas de un impacto desde una altura aproximada de tres metros.

Así sucedió este fatal accidente

Los hechos ocurrieron en la Torre MR 900, ubicada en el cruce de la calle Río Tamazunchale y Calzada del Valle. Según los informes iniciales de Protección Civil de San Pedro, el accidente se suscitó cuando la mujer descendía por las instalaciones y perdió la pisada.

Al intentar sostenerse para evitar la caída, el barandal de cristal se reventó, lo que provocó que la víctima cayera al vacío sin ninguna protección. El incidente fue captado en tiempo real por las cámaras del C-4 municipal, lo que permitió una movilización inmediata de los cuerpos de auxilio.

Al llegar al lugar, los paramédicos valoraron a la mujer, quien presentaba un cuadro clínico complejo contusión severa en la región parietal derecha del cráneo, fracturas expuestas en ambas piernas, fractura de fémur en la pierna izquierda y dolores intensos en la región lumbar (espalda baja).

Debido a la urgencia de sus heridas, fue trasladada de inmediato al Hospital Zambrano Hellion.

