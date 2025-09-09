Culpan a CFE por corte de energía en la Feria de Torreón

El diputado priista de Torreón, Felipe González Miranda, responsabilizó a la Comisión Federal de Electricidad del corte de energía que sufrió la Feria de Torreón durante este fin de semana.

Dijo que a pesar de que su contraparte de Morena, Antonio Attolini Murra trata de desacreditar la organización de esta feria, desde un principio se ha preocupado por dar seguridad a los visitantes.

Muestra de ello, dijo, es que durante el apagón, se fue la luz en el área de restaurantes y de los locales, pero la planta de emergencia permitió que los juegos mecánicos siguieran operando para seguridad de quienes los estaban utilizando.

“Los juegos mecánicos como la rueda de la fortuna, por ejemplo, son juegos que no pueden prenderse con la luz normal, es insuficiente la energía que consumen para que puedan funcionar. “Y es por eso los juegos mecánicos cuentan con sus propias plantas de luz y sobre todo para que durante un apagón como el que se vivió puedan tener la suficiencia para seguir trabajando”.

González Miranda dijo que en ningún momento se puso en riesgos a los usuarios y que la CFE es responsable de mantener el suministro de energía, sin embargo no ha tenido esa capacidad.

“La feria es completamente segura, se tiene un manual, se entregaron las carpetas de Protección Civil (…) invito al diputado Attolini a que nos ayude a seguir poniendo presión para que ponga un alto a los apagones constrantes que tenemos en Torreón”.

