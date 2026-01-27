Tiene Sistema Anticorrupción nuevo representante

José Ignacio Carrillo Aguirre fue elegido como nuevo integrante del Consejo de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Anticorrupción del Estado, quien rendirá protesta el próximo 3 de febrero.

Carrillo Aguirre fue elegido a través de un proceso encabezado por un comité de selección que coordinó un foro de consulta para evaluar a cuatro aspirantes, quienes cumplieron con los requisitos establecidos para llegar a la instancia final.

El nuevo representante del CPC estará en funciones durante el periodo comprendido del 3 de febrero próximo al 2 de febrero de 2031, tomando el lugar de Yolanda Guadalupe Montes Martínez, quien concluyó su gestión el pasado 5 de noviembre.

En una primera ronda de votación, Carrillo Aguirre obtuvo cinco votos; Juan Manuel Pérez Cuéllar, 2 votos; Ramón Antonio Sepúlveda Zárate, un voto y Rodrigo Arroyo Peart no obtuvo votos. En la segunda ronda de votación, Carrillo Aguirre fue electo por unanimidad.

Carrillo Aguirre es originario de Saltillo, licenciado en Economía por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con diversos diplomados y talleres en materia de Gestión Pública, Ley General en Contabilidad Gubernamental y Áreas Administrativas, entre otros.

Su experiencia laboral incluye la Dirección General de Evaluación de Ingresos y Egresos en la Secretaría de Finanzas de Coahuila; director ejecutivo de Administración del desaparecido Instituto Electoral de Participación Ciudadana de Coahuila (IEPCC).

Se integró a la Comisión Estatal Electoral en 2014 como encargado del despacho de la Dirección de Fiscalización a Partidos Políticos y en 2015 tomó la titularidad; también ha ocupado la titularidad del Órgano Interno de Control.

Como docente, ha sido catedrático en materia de Análisis de Información Financiera, Economía, Administración y Comercio Internacional en el Instituto Tecnológico de Saltillo, la Universidad del Valle de México y la Universidad Autónoma del Noreste.

