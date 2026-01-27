Repavimentan calle División y mejoran drenaje pluvial en Mirador

Una vialidad que por años presentó deterioro y problemas recurrentes durante la temporada de lluvias fue intervenida en la colonia Mirador, donde concluyeron los trabajos de repavimentación e infraestructura pluvial en la calle División, una de las más transitadas del sector.

La obra no se limitó al recarpeteo de la superficie, sino que incorporó la instalación de un colector pluvial a un costado de la vialidad, con el objetivo de canalizar adecuadamente el agua de lluvia y reducir encharcamientos que afectaban a vecinos y automovilistas.

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino informó que esta intervención forma parte del paquete de obras iniciado a finales de 2025, el cual se ejecuta con respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas y está enfocado en atender rezagos históricos en infraestructura urbana.

De acuerdo con el municipio, el desgaste de la calle División estaba directamente relacionado con deficiencias en el manejo de escurrimientos, por lo que la solución incluyó trabajos de fondo para prolongar la vida útil de la vialidad.

Las autoridades municipales indicaron que este tipo de obras se replicará en otros puntos del municipio, priorizando colonias con mayor afectación vial y zonas donde las lluvias generan problemas constantes.

El Gobierno de Ramos Arizpe señaló que durante el año se mantendrá la ejecución de proyectos de rehabilitación urbana, enfocados en movilidad, seguridad vial y mejoramiento de servicios básicos.





