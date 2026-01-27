Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
574c5eb1_ec90_4ac2_9054_888d840ce7d2_4f4fbe9adf
Coahuila

Repavimentan calle División y mejoran drenaje pluvial en Mirador

Concluyeron los trabajos de repavimentación y obra pluvial en la calle División, en la colonia Mirador, para reducir encharcamientos

  • 27
  • Enero
    2026

Una vialidad que por años presentó deterioro y problemas recurrentes durante la temporada de lluvias fue intervenida en la colonia Mirador, donde concluyeron los trabajos de repavimentación e infraestructura pluvial en la calle División, una de las más transitadas del sector.

La obra no se limitó al recarpeteo de la superficie, sino que incorporó la instalación de un colector pluvial a un costado de la vialidad, con el objetivo de canalizar adecuadamente el agua de lluvia y reducir encharcamientos que afectaban a vecinos y automovilistas.

07feb2f8-cc8a-4fe2-a2f8-97617b58699c.jpeg

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino informó que esta intervención forma parte del paquete de obras iniciado a finales de 2025, el cual se ejecuta con respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas y está enfocado en atender rezagos históricos en infraestructura urbana.

De acuerdo con el municipio, el desgaste de la calle División estaba directamente relacionado con deficiencias en el manejo de escurrimientos, por lo que la solución incluyó trabajos de fondo para prolongar la vida útil de la vialidad.

374c7547-b94a-4270-830f-bd87eaf908dc.jpeg

Las autoridades municipales indicaron que este tipo de obras se replicará en otros puntos del municipio, priorizando colonias con mayor afectación vial y zonas donde las lluvias generan problemas constantes.

El Gobierno de Ramos Arizpe señaló que durante el año se mantendrá la ejecución de proyectos de rehabilitación urbana, enfocados en movilidad, seguridad vial y mejoramiento de servicios básicos.

654491ff-0c64-4359-8fd8-9a099e268fcf.jpeg


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Ruiz_Cortines_ec90aea1f5
Reducen carriles de Ruiz Cortines por labores de recarpeteo
carretera_1c977e277d
Rescatará Federación carreteras de Tamaulipas
Whats_App_Image_2026_01_19_at_7_09_11_PM_b18fc888ff
Apodaca aclara detención de maestro colombiano Leonardo Escobar
publicidad

Últimas Noticias

Whats_App_Image_2026_01_28_at_14_36_26_17e7da039f
Tamaulipas avanza hacia electrificación total con energía solar
nacional_sheinbaum_f17579ff96
Sheinbaum reprograma conferencia de ultimo momento
Checo_Perez_Cadillac_df31b00755
Revela Cadillac el racing suit de Checo Pérez y Bottas
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2026_01_26_at_9_35_31_PM_9d615b6b8a
Dará NL incentivos a carretoneros para dejar caballos
escena_sydney_sweeney_syrn_b8ffee13ac
Sydney Sweeney lanza marca de lencería inclusiva y causa polémica
escena_alexis_ortega_25ace32d69
Fallece Alexis Ortega, actor mexicano y doblaje de Spider-Man
publicidad
×