Coahuila

Trabaja Fiscalía Estatal en la estrategia mundialista

La Fiscalía de Coahuila diseña un plan de seguridad rumbo al Mundial, con coordinación con la federación para mantener al estado como el más seguro del norte

  • 27
  • Enero
    2026

A raíz del anuncio de la estrategia de Coahuila para integrarse a la celebración de la Copa del Mundo este año, y de la cual Monterrey será una de las sedes en México, la Fiscalía General del Estado también está trabajando en ello.

El titular de la FGE, Federico Fernández Montañez, dijo que se están diseñando estrategias de seguridad para Coahuila, en las que se buscará mantener a la entidad como la más segura del norte del país, tanto para sus habitantes como para la gente que llegue de todo el mundo.

“Está interesante, lo anunciaba ayer el señor Gobernador, es una estrategia multidimensional donde se instalará una mesa de seguridad en los próximos días, con Guardia Nacional, Ejército, Marina, y va a haber algunas sorpresas”.


