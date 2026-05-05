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Coahuila

Diputados piden licencia para buscar la reelección

Mientras algunos diputados optaron por separarse de sus funciones, otros decidieron mantenerse en el cargo pese a su participación en el proceso electoral

  • 05
  • Mayo
    2026

En la antesala del arranque formal del proceso electoral de este 5 de mayo, el Congreso del Estado comenzó a registrar movimientos clave en su integración, luego de que cuatro diputados locales solicitaran licencia para separarse temporalmente de sus funciones y contender por la reelección.

La salida de Luz Elena Morales Núñez, Guillermo Ruiz Guerra, Felipe González Miranda y Álvaro Moreira Valdés marca el inicio de una etapa en la que la actividad política se traslada del recinto legislativo al territorio, donde los ahora candidatos buscarán refrendar el respaldo ciudadano en las urnas.

De acuerdo con lo establecido en la legislación electoral, los funcionarios que aspiran a un cargo de elección deben separarse de sus funciones públicas durante el periodo de campañas, con el objetivo de garantizar condiciones de equidad en la contienda.

En ese contexto, Luz Elena Morales Núñez, quien hasta ahora se desempeñaba como presidenta de la Junta de Gobierno del Congreso, buscará la reelección por el Distrito 13. Por su parte, Guillermo Ruiz Guerra competirá nuevamente por el Distrito 2; Felipe González Miranda hará lo propio en el Distrito 10; y Álvaro Moreira Valdés en el Distrito 16.

La salida de Morales Núñez cobra especial relevancia política, al tratarse de la legisladora que encabezaba los trabajos de coordinación y conducción del Poder Legislativo, por lo que su licencia implica ajustes en la dinámica interna del Congreso.

Este movimiento abre también un nuevo escenario dentro del recinto legislativo, donde suplentes deberán asumir funciones y donde la agenda parlamentaria podría experimentar modificaciones ante la ausencia de los legisladores que ahora enfocarán sus esfuerzos en la campaña.

División de estrategias entre legisladores

Mientras algunos diputados optaron por separarse completamente de sus funciones, otros decidieron mantenerse en el cargo pese a su participación en el proceso electoral.

Es el caso de Antonio Flores, del Partido del Trabajo; Antonio Attolini; Alberto Hurtado, de Morena; y Gerardo Aguado, del Partido Acción Nacional, quienes también buscarán la reelección, pero sin solicitar licencia, por lo que combinarán sus responsabilidades legislativas con actividades proselitistas.

Esta diferencia de estrategias refleja las distintas apuestas políticas de los aspirantes, en un contexto donde el equilibrio entre el trabajo legislativo y la campaña será puesto bajo escrutinio público.

Regidores también se suman al proceso electoral

A la par de los movimientos en el Congreso, integrantes de cabildos municipales también comenzaron a separarse de sus cargos para participar en la contienda.

En el municipio de San Pedro, solicitaron licencia las regidoras María Aracely Rosales Medrano, Claudia Irene Flores Castillo y Rosa María Hernández, quienes se sumarán a las campañas electorales en sus respectivas demarcaciones.

Estas solicitudes forman parte de una dinámica más amplia que se replica en distintos municipios, donde funcionarios locales dejan temporalmente sus responsabilidades para contender por nuevos cargos o buscar la reelección.

Arranque de campañas y reconfiguración política

Con estos movimientos, el escenario político en Coahuila entra de lleno en una fase de alta intensidad. El inicio de campañas implica no solo la movilización de candidatos, sino también una reconfiguración institucional tanto en el Congreso como en los gobiernos municipales.

A partir de ahora, los aspirantes deberán centrar su estrategia en el contacto directo con la ciudadanía, la presentación de propuestas y la consolidación de estructuras territoriales que les permitan mantenerse o avanzar en sus carreras políticas.

En tanto, el Congreso del Estado continuará sus funciones con ajustes en su integración, en un periodo en el que la actividad legislativa coexistirá con el desarrollo del proceso electoral, marcando un momento clave para la vida política de la entidad.


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