Alerta Cofepris por venta de condones falsificados

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) lanzó una alerta sanitaria por la comercialización de condones falsificados en territorio nacional.

Estos productos no garantizan calidad, seguridad ni eficacia, lo que representa un riesgo directo para la salud sexual de los consumidores.

De acuerdo con la autoridad sanitaria, se identificó un lote apócrifo de condones SICO Invisible en caja con 9 piezas. El número de lote corresponde al 100623558, con fecha de caducidad reportada en septiembre de 2026.

La distribuidora confirmó que este lote no forma parte de su cadena legal de producción y distribución.

¿Cómo identificar un producto falsificado?

La Cofepris recomendó a la población verificar cuidadosamente los empaques y seguir estas medidas:

Revisar que no existan errores ortográficos o alteraciones visible

Confirmar que el punto de venta cuente con licencia sanitaria vigente

Corroborar que el producto tenga número de registro sanitario, lote y fecha de caducidad

Recordar que todo condón con el lote 100623558 es falsificado, sin importar la caducidad

Riesgos para la salud

El uso de condones falsos implica graves riesgos:

Mayor probabilidad de contagio de VIH y otras enfermedades de transmisión sexual

Embarazos no deseados por fallas en la barrera anticonceptiva

Posibilidad de roturas, fugas o deslizamientos durante su uso

Por último, la Cofepris advirtió que mantenerse informado y revisar los productos antes de comprarlos es la mejor defensa para evitar consecuencias graves.

Ante cualquier sospecha, pidió a los consumidores reportar de inmediato a las autoridades sanitarias.

