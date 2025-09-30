Cerrar X
EH_UNA_FOTO_02c47210c1
Nacional

Alerta Cofepris por venta de condones falsificados

El lote pirata identificado es el 100623558 y representa un riesgo de contagios de ETS, VIH y embarazos no deseados, al no cumplir con los estándares de calidad

  • 30
  • Septiembre
    2025

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) lanzó una alerta sanitaria por la comercialización de condones falsificados en territorio nacional.

Estos productos no garantizan calidad, seguridad ni eficacia, lo que representa un riesgo directo para la salud sexual de los consumidores.

De acuerdo con la autoridad sanitaria, se identificó un lote apócrifo de condones SICO Invisible en caja con 9 piezas. El número de lote corresponde al 100623558, con fecha de caducidad reportada en septiembre de 2026.

La distribuidora confirmó que este lote no forma parte de su cadena legal de producción y distribución.

¿Cómo identificar un producto falsificado?

La Cofepris recomendó a la población verificar cuidadosamente los empaques y seguir estas medidas:

  • Revisar que no existan errores ortográficos o alteraciones visible
  • Confirmar que el punto de venta cuente con licencia sanitaria vigente
  • Corroborar que el producto tenga número de registro sanitario, lote y fecha de caducidad
  • Recordar que todo condón con el lote 100623558 es falsificado, sin importar la caducidad

Riesgos para la salud

El uso de condones falsos implica graves riesgos:

  • Mayor probabilidad de contagio de VIH y otras enfermedades de transmisión sexual
  • Embarazos no deseados por fallas en la barrera anticonceptiva
  • Posibilidad de roturas, fugas o deslizamientos durante su uso

Por último, la Cofepris advirtió que mantenerse informado y revisar los productos antes de comprarlos es la mejor defensa para evitar consecuencias graves.

Ante cualquier sospecha, pidió a los consumidores reportar de inmediato a las autoridades sanitarias.

 

 

 

 


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2025_09_15_at_2_02_40_PM_f6f652d642
Afecta brote de manos, pies y boca escuelas en Condado de Hidalgo
marea_roja_yucatan_784026b3ad
Prohíben pesca y consumo de mariscos por Marea Roja en Yucatán
descartan_presencia_de_metapneumovirus_humano_en_coahuila_8240466839
Descartan presencia de metapneumovirus humano en Coahuila
publicidad

Últimas Noticias

EH_UNA_FOTO_de11cf3df5
Cierra Oktoberfest por alerta de explosivos en Múnich
EH_UNA_FOTO_1_918723b94a
Se derrumba parte de un edificio de apartamentos en Nueva York
EH_UNA_FOTO_ebd2e542e3
Pierden glaciares suizos el 3% de su volumen en un año
publicidad

Más Vistas

finanzas_cigarros_6cd5410f93
Serán cigarros en NL ¡todo un lujo!...su precio subirá más de 20%
Miguel_Flores_e530869daf
Será carretera Interserrana motor estratégico para NL: Flores
EH_DOS_FOTOS_492fb90fc2
Apps de reparto encarecen la comida hasta en un 100%
publicidad
×