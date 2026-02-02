Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
hombre_muerto_camioneta_matamoros_2dd6eb96cd
Tamaulipas

Muere hombre tras presunto ataque armado en Matamoros

Un hombre, Fernando Covarrubias Treviño, de 51 años, murió baleado en su camioneta en Matamoros. Presuntamente, fue abatido por elementos de la Guardia Estatal

  • 02
  • Febrero
    2026

Un hombre perdió la vida luego de recibir impactos de bala cuando se encontraba a bordo de su camioneta, en la colonia San Francisco de Matamoros; de manera presunta, el fallecido habría sido abatido por elementos de la Guardia Estatal.

La víctima fue identificada como Fernando Covarrubias Treviño, de 51 años de edad. Se espera que en las próximas horas las autoridades emitan información oficial para esclarecer los hechos y confirmar las circunstancias de lo ocurrido.

En el sitio se mantiene la presencia de elementos de la Guardia Estatal, así como personal de investigación de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas.

WhatsApp Image 2026-02-02 at 12.21.43 PM.jpeg

Asimismo, la Vocería de Seguridad de Tamaulipas exhortó a la ciudadanía a tomar precauciones ante la situación y a mantenerse informada a través de canales oficiales.


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

familiares_buscan_cadete_desapareido_altamira_fb5e400b13
Protestan ante desaparición de joven cadete en Altamira
policia_estatal_disuade_delitos_altiplano_tamaulipeco_d3ccc042fd
Presencia de la Policía Estatal disuade delitos en el altiplano
Whats_App_Image_2026_02_03_at_1_33_08_AM_9c84ae7559
Alertan crisis ambiental en manglares de Tamaulipas
publicidad

Últimas Noticias

Whats_App_Image_2026_02_03_at_12_32_26_ad5b73134b
San Pedro logra récord histórico en recaudación del Predial
EH_UNA_FOTO_2026_02_03_T133443_565_a46458bb5f
Solicitan atención a 'otras problemáticas' y no solo a seguridad
dan_alta_medica_diputada_mc_34bc22b922
Dan alta médica a diputada de MC tras ataque en Sinaloa
publicidad

Más Vistas

tamaulipas_karime_gonzalez_a2d091ac19
Buscan a Karime Duck González, desaparecida en Matamoros
hombre_muerto_camioneta_matamoros_2dd6eb96cd
Muere hombre tras presunto ataque armado en Matamoros
EH_UNA_FOTO_2026_02_01_T124747_122_5be7d168b9
Celebra Tula su segundo 'Festival del Cabrito' en Tamaulipas
publicidad
×