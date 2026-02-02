Vinculan a proceso a sujeto por ataque con arma en motel

Un hombre identificado como Enrique “N”, de 43 años, fue imputado por el delito de lesiones gravísimas y quedó bajo prisión preventiva justificada, luego de ser señalado como presunto responsable de apuñalar a otro individuo al interior de un motel ubicado sobre el bulevar Fundadores, en Saltillo. La Fiscalía General del Estado informó que la detención se realizó la noche del pasado viernes tras registrarse el hecho.

¿Qué resolvió el juez durante la audiencia inicial?

Durante la audiencia inicial, el juez de control Jesús Alfredo Ibarra resolvió la formulación de imputación dentro de la causa penal 0191/2026 y autorizó la medida cautelar solicitada por el Ministerio Público.

Además, se concedió la duplicidad del término constitucional, por lo que la continuación de la audiencia fue programada para el martes 4 de febrero, fecha en la que se definirá la situación jurídica del imputado.

Estado de salud de la víctima y avance del caso

De acuerdo con las investigaciones, la víctima, Carlos, de 29 años, permanece hospitalizada en estado grave en el Hospital General de Saltillo, situación que llevó a las autoridades a clasificar el delito como lesiones gravísimas.

Los primeros reportes indican que el ataque ocurrió luego de que el acusado sorprendiera al lesionado dentro de una habitación del motel, presuntamente en compañía de su esposa.

La Fiscalía reiteró que el caso se desarrolla conforme a derecho y será el juez quien determine el curso legal del proceso.

