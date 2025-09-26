Cerrar X
Coahuila

Celebran jornada “Juventud A Pasos De Gigante” en Saltillo

Durante la jornada, las y los asistentes accedieron de forma gratuita a servicios de salud como vacunación, atención médica, psicológica, nutricional y dental

  • 26
  • Septiembre
    2025

En conmemoración del Día Nacional para la Prevención del Embarazo No Planificado en Adolescentes, este 26 de septiembre se llevó a cabo la Jornada Estatal de Salud “Juventud #APasosDeGigante” en el COBAC Plantel Juan Francisco Ealy Ortiz, con la participación de más de 500 jóvenes.

El evento fue encabezado por autoridades estatales y municipales, entre ellas el secretario de Salud, Dr. Eliud Felipe Aguirre Vázquez, y la secretaria de las Mujeres, Mtra. Mayra Lucila Valdés González.

WhatsApp Image 2025-09-26 at 5.27.38 PM.jpeg

Durante la jornada, las y los asistentes accedieron de forma gratuita a servicios de salud como vacunación, atención médica, psicológica, nutricional y dental.

Además, se instalaron módulos informativos, asesorías jurídicas, pruebas rápidas, cortes de cabello, aplicación de gelish y entrega de suculentas como parte de las actividades ambientales, todo ello con el apoyo de distintas instituciones como el DIF Estatal, ICATEC y el Instituto Coahuilense de la Juventud.

WhatsApp Image 2025-09-26 at 5.27.38 PM (1).jpeg

Esta iniciativa busca fortalecer la salud integral de los adolescentes y brindarles herramientas para tomar decisiones informadas sobre su desarrollo personal y bienestar.

A través de este tipo de acciones, se reafirma el compromiso del Gobierno del Estado con la prevención de embarazos adolescentes y el impulso educativo y social de la juventud coahuilense.

WhatsApp Image 2025-09-26 at 5.27.39 PM.jpeg


