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Coahuila

Exhiben a pareja robando boiler de ferretería en Saltillo

Cámaras captan a los implicados actuando de manera coordinada para distraer al personal del establecimiento y sustraer el material sin ser detectados

  • 06
  • Mayo
    2026

Una pareja fue captada por cámaras de seguridad mientras robaban un boiler de una ferretera ubicada en la colonia Ampliación Morelos, en Saltillo, hecho que rápidamente se volvió viral entre vecinos de la zona. 

De acuerdo con la información difundida, los implicados actuaron de manera coordinada para distraer al personal del establecimiento y sustraer el material sin ser detectados en el momento.

Según los reportes, uno de los sujetos ingresó al negocio haciéndose pasar por cliente y comenzó a preguntar precios, mientras una mujer realizaba señas a otra persona desde el interior del lugar.

Fue en ese instante cuando aprovecharon la distracción para tomar el producto y salir del establecimiento. Todo el incidente quedó registrado en video, lo que permitió evidenciar la forma en que operaron.

Las imágenes han sido compartidas en redes sociales con el objetivo de alertar a la comunidad y solicitar apoyo para identificar a los presuntos responsables.

Vecinos de la colonia han manifestado su preocupación por este tipo de hechos y piden mayor vigilancia en la zona, mientras exhortan a la ciudadanía a reportar cualquier información que ayude a dar con el paradero de la pareja señalada.


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