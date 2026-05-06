Cae 'Don Ramón' junto a ocho presuntos delincuentes en Morelos

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, aseguró que Rodolfo “N”, alias “Don Ramón”, fue detenido junto a ocho presuntos delincuentes, de los cuales uno fue abatido durante una acción desplegada por fuerzas federales en Morelos.

"Don Ramón" fue identificado como líder de una célula delictiva relacionada con diversos delitos como extorsión, narcomenudeo, homicidios, robo de vehículos y otros hechos de violencia en distintos municipios de dicha entidad.

A través de redes sociales, el secretario aseguró que en este despliegue también fue detenido uno de sus principales operadores.

"Esta célula delictiva está relacionada con extorsión, narcomenudeo, homicidios, robo de vehículo y otros hechos de violencia en distintos municipios de Morelos, así como trasiego de droga a Estados Unidos, principalmente a San Antonio, El Paso, Atlanta y Carolina del Norte."

Durante una acción de @SSPCMexico @GN_MEXICO_ y la Agencia de Investigación Criminal de @FGRMexico con información del Centro Nacional de Inteligencia, en coordinación con el @GobiernoMorelos, fueron detenidas 5 personas y un agresor perdió la vida. Lamentablemente, dos… pic.twitter.com/3rtWg4kKQw — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) May 6, 2026

García Harfuch aseguró que en este operativo participaron diversas corporaciones; al menos dos elementos resultaron heridos. Por ello, detalló que están siendo atendidos; uno de ellos se encuentra en quirófano.

¿Qué se aseguró en este despliegue?

Como resultado de estos operativos se aseguraron:

Cuatro armas largas aseguradas

Cinco armas cortas aseguradas

24 teléfonos asegurados

Diversas dosis de droga

En este operativo participaron elementos de Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Guardia Nacional, así como la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República con información del Centro Nacional de Inteligencia.

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