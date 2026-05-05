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Tamaulipas

Exige Gattás endurecer penas contra robo de cableado en Victoria

El edil victorense fue contundente al señalar que el marco legal actual resulta insuficiente para frenar a los delincuentes

  • 05
  • Mayo
    2026

Ante la creciente incidencia de robo de cableado tanto en la vía pública como en instituciones educativas, el alcalde de Victoria, Eduardo Gattás Báez, hizo un llamado urgente para reformar la ley y aplicar sanciones más severas contra quienes cometen este delito.

'La ley es muy suave': Gattás

El edil victorense fue contundente al señalar que el marco legal actual resulta insuficiente para frenar a los delincuentes. "Estamos revisando la posibilidad de que se realicen reformas a la ley, porque sigue siendo suave", declaró, enfatizando que, aunque se han logrado detenciones, los responsables suelen quedar en libertad rápidamente.

El alcalde capitalino hizo hincapié en la necesidad de ser más enérgicos, especialmente con los delincuentes reincidentes. Además, subrayó que el combate a este ilícito debe ser integral.

"Se tiene que ver no solo quién roba el cableado, sino también quién lo compra", proponiendo que se tipifique este delito con mayor gravedad para desarticular la cadena de comercialización ilegal.

A pesar de la preocupación ciudadana, el alcalde pidió tranquilidad a las familias de Victoria y aseguró que no se ha detectado la operación de una banda delictiva organizada dedicada específicamente a estos robos.

Asimismo, resaltó la estrecha colaboración con las fuerzas de seguridad para contener esta problemática. "Estamos trabajando en coordinación con la Guardia Estatal y con las fuerzas federales como el Ejército y la Guardia Nacional, que han hecho un excelente trabajo", afirmó.

Como parte de estas acciones, el alcalde informó que sostuvo una reunión de trabajo con el titular de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas, Eduardo Govea Orozco, para analizar la estrategia de seguridad y avanzar en la propuesta de endurecer las penas, buscando así proteger el patrimonio público y la infraestructura escolar de la capital del estado.


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