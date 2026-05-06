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Coahuila

CTM presume modelo Coahuila como ejemplo laboral nacional

CTM destacó en Saltillo que el pago de utilidades y bonos compensatorios impulsados en Coahuila ya se replican en todo México como respaldo a trabajadores

  • 06
  • Mayo
    2026

En el marco del Día Internacional del Trabajo, el líder nacional de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), Tereso Medina, regresó a Saltillo, Coahuila, donde destacó que las estrategias sindicales implementadas en la entidad en beneficio de los trabajadores ahora se replican en todo el país.

Subrayó que uno de los principales logros ha sido garantizar el pago oportuno de utilidades y, en caso de no alcanzarse, promover un bono de compensación, esquema que ha comenzado a adoptarse a nivel nacional como una medida de respaldo a la clase trabajadora.

Durante su intervención, Medina señaló que existen asesorías y recursos legales disponibles para que los trabajadores puedan recuperar utilidades no pagadas, situación que se ha presentado en diversas empresas en los últimos meses.

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En ese sentido, hizo un llamado a los empleados a mantenerse atentos a este derecho y denunciar cualquier irregularidad. 

Asimismo, recordó que a inicios de año Coahuila enfrentó una crisis de desempleo, por lo que enfatizó la necesidad de que nuevos proyectos productivos contemplen la generación de empleos, priorizando la mano de obra humana pese a los avances tecnológicos.

El evento conmemorativo reunió a líderes sindicales, trabajadores y autoridades laborales, quienes rindieron homenaje a las luchas históricas de Chicago, Río Blanco y Cananea, pilares del movimiento obrero.

Durante la jornada, se discutieron demandas actuales como la reducción de la jornada laboral, la recuperación del poder adquisitivo y el acceso a vivienda digna, así como los retos derivados de la robótica y la inteligencia artificial. Los dirigentes coincidieron en fortalecer la unidad sindical para avanzar hacia una distribución más equitativa de la riqueza y consolidar una organización más moderna y representativa en México.


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