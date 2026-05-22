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Coahuila

IMSS advierte aumento de enfermedades relacionadas con tiroides

De acuerdo con cifras del IMSS Coahuila, durante 2025 se diagnosticaron 6 mil 466 casos de hipotiroidismo, principalmente en personas de alrededor de 50 años

  • 22
  • Mayo
    2026

El IMSS en Coahuila alertó sobre el impacto que tienen las enfermedades de la tiroides en la salud de la población, luego de reportar más de 11 mil consultas relacionadas con padecimientos de esta glándula durante 2025.

En el marco del Día Mundial de la Tiroides, el endocrinólogo del Hospital General de Zona No. 2, Ricardo García Cabello, explicó que esta glándula ubicada en la parte frontal del cuello es fundamental para el funcionamiento del organismo, ya que regula procesos relacionados con el metabolismo, el sistema nervioso, el desarrollo infantil y la producción hormonal.

El especialista indicó que las alteraciones más frecuentes son el hipotiroidismo y el hipertiroidismo, enfermedades que afectan la calidad de vida de los pacientes y pueden provocar desde cambios físicos hasta problemas cardiovasculares y emocionales.

De acuerdo con cifras del IMSS Coahuila, durante 2025 se diagnosticaron 6 mil 466 casos de hipotiroidismo, principalmente en personas de alrededor de 50 años.

Entre los síntomas más comunes del hipotiroidismo destacan cansancio, aumento de peso, retención de líquidos, pérdida de cabello, uñas frágiles, intolerancia al frío y alteraciones menstruales.

Mientras tanto, el hipertiroidismo puede generar pérdida de peso, ansiedad, sudoración excesiva, nerviosismo, taquicardia y alteraciones oculares.

El IMSS también informó que durante el último año se detectaron mil 120 casos relacionados con nódulos tiroideos, algunos de ellos con riesgo de desarrollar cáncer.

García Cabello señaló que mediante consultas de Medicina Familiar, análisis clínicos y perfiles tiroideos es posible detectar oportunamente alteraciones en la glándula y canalizar a los pacientes a atención especializada.

El especialista reiteró el llamado a la población para acudir a revisión médica ante síntomas persistentes y evitar complicaciones derivadas de un diagnóstico tardío. 


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