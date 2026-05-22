Acusa EUA a dos ciudadanos chinos de lavar dinero para carteles

El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó cargos contra dos ciudadanos chinos acusados de presuntamente participar en una red internacional de lavado de dinero vinculada con organizaciones criminales, entre ellas el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación.

Los acusados fueron identificados como Ruhuan Zhen y Hongce Wu, quienes actualmente permanecen prófugos.

Operación habría funcionado durante casi nueve años

De acuerdo con las autoridades estadounidenses, ambos hombres participaron en un esquema de lavado de dinero entre noviembre de 2016 y abril de 2025.

La investigación sostiene que la red movió grandes cantidades de recursos provenientes del narcotráfico, incluyendo ganancias relacionadas con el tráfico de cocaína y fentanilo.

Según el Departamento de Justicia, las operaciones financieras ilegales beneficiaban a organizaciones criminales transnacionales con presencia en Estados Unidos, México, América Latina y China.

Las autoridades detallaron que los acusados empleaban diversos mecanismos para ocultar el origen del dinero.

Entre los métodos utilizados destacan transferencias espejo, cuentas bancarias en el extranjero, aplicaciones de mensajería encriptadas y sistemas de verificación mediante números de serie.

Además, presuntamente realizaban operaciones comerciales para encubrir los movimientos financieros ligados al narcotráfico.

El gobierno estadounidense aseguró que el esquema permitió blanquear “volúmenes considerables de ingresos del narcotráfico” durante varios años.

Relación con carteles mexicanos

La acusación federal vincula directamente la operación con el Cártel de Sinaloa y el CJNG, dos de las principales organizaciones criminales señaladas por Washington como responsables del tráfico de drogas hacia territorio estadounidense.

El caso se centra particularmente en recursos obtenidos por la distribución de cocaína y fentanilo, sustancia que continúa siendo una de las principales preocupaciones de seguridad y salud pública para Estados Unidos.

Enfrentan hasta 20 años de prisión

Zhen y Wu fueron imputados por un gran jurado en Virginia en abril de 2025, aunque el caso fue revelado públicamente hasta este viernes.

Ambos enfrentan cargos por conspiración para lavado de dinero, delito que contempla una pena máxima de hasta 20 años de prisión en Estados Unidos.

Parte de la “Operación Recuperar Estados Unidos”

La acusación forma parte de la estrategia federal denominada Operation Take Back America, impulsada por autoridades estadounidenses para combatir el narcotráfico, la migración ilegal y las estructuras financieras vinculadas al crimen organizado.

De acuerdo con el Departamento de Justicia, el objetivo de la operación es reforzar las acciones contra los carteles y sus redes internacionales de financiamiento.

Cabe señalar que el caso se suma a las investigaciones que mantiene Washington contra estructuras criminales transnacionales relacionadas con el tráfico de drogas sintéticas y el lavado de dinero a gran escala.

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