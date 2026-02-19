IMSS Coahuila fortalece atención con nuevos especialistas

El Instituto Mexicano del Seguro Social en Coahuila busca contratar por lo menos 250 nuevos especialistas para atender unidades médicas en todas las regiones del estado, mediante el llamado “draft” que se realiza cada año a nivel nacional.

El delegado del IMSS en el estado, Valeriano Ibáñez de la Rosa, dijo que con ello, el Instituto busca reforzar la atención de especialidades para sus derechohabientes, por lo que la bolsa de trabajo siempre permanece abierta para los médicos, sin embargo con el draft se refuerza la contratación en áreas prioritarias.

“Lo que tenemos ahora para marzo es el draft, vamos por alrededor de 250 médicos para todo el estado, vamos por médicos de alta especialidad, neurología, cardiología, pero en realidad está abierta para todas las especialidades”.

Explicó que los egresados de las unidades formadoras de especialistas del IMSS participan en el draft para integrarse, y que las necesidades se concentran en la región norte como Piedras Negras y Acuña así como en las ciudades más grandes, Saltillo, Torreón y Monclova.

Ibáñez de la Rosa explicó que el movimiento de médicos es constante en el IMSS, entre quienes se jubilan o cambian de residencia, por lo que se generan vacantes que constantemente son renovadas, pero el draft ayuda a que se subsanen esas plazas.

El draft se celebrará la primera semana de marzo en la Ciudad de México, y la delegación ya ha hecho contacto con más de 450 especialistas, entre los que destaca un centenar de ellos egresados del IMSS y que han confirmado su permanencia en el Instituto.

