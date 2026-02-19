Presentan en el Congreso de Nuevo León la llamada 'Ley Therian'

El abogado Mauricio Castillo Flores presentó ante el Congreso del Estado de Nuevo León una iniciativa ciudadana denominada “Ley Therian”, con la que busca proteger la libertad de expresión de los jóvenes y garantizar que en los centros educativos no sean víctimas de bullying o acoso escolar.

La propuesta, también llamada Ley de Protocolos de Convivencia y Protección de Estudiantes en Entornos Educativos, plantea la creación de lineamientos claros para prevenir actos de violencia, discriminación o hostigamiento relacionados con manifestaciones de identidad o expresión personal dentro de escuelas públicas y privadas de Nuevo León.

¿Qué propone la Ley Therian en Nuevo León?

De acuerdo con el promovente, la iniciativa busca que los planteles educativos cuenten con mecanismos definidos de actuación ante posibles conflictos derivados de este tipo de expresiones.

Es una iniciativa de ley para crear protocolos de seguridad dentro de los centros educativos, cuando hayan ese tipo de manifestaciones de libertad de expresión para que no se afecte a terceros y tampoco se afecten a los jóvenes que tienen este tipo de de manifestaciones.

El proyecto también contempla sanciones administrativas para docentes o directivos que incumplan sus obligaciones y permitan situaciones de acoso escolar, además de la creación de un observatorio juvenil enfocado en culturas digitales y nuevas formas de identidad.

Protocolos ante conatos de violencia en escuelas

Entonces esto ya es una realidad que estamos viviendo en el país y en todo el mundo, entonces hay que crear los protocolos de seguridad para que los maestros, los directivos y los estudiantes sepan qué hacer en casos de algún conato de violencia al interior de los centros educativos.

El abogado señaló que la iniciativa surge a partir de la inquietud de padres de familia ante la seguridad de sus hijos dentro de los planteles.

La iniciativa nace ante la preocupación que existe entre los padres de familia de la seguridad y la integridad de los hijos en los colegios y también ante la seguridad de los padres que tienen hijos que se consideran pues identificados con algún animal.

Libertad de expresión y respeto a terceros

Sobre el mensaje dirigido a quienes se identifican como animales, Castillo Flores sostuvo que pueden ejercer su libertad de expresión, siempre y cuando se respeten los derechos de terceros.

La iniciativa quedará en análisis en el Congreso local para su eventual discusión legislativa y posible dictaminación en comisiones.

