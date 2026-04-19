Jirafas no forman parte de fauna silvestre señala Medio Ambiente

La Secretaría de Medio Ambiente de Coahuila informó que las jirafas observadas recientemente en zonas desérticas del norte del estado no forman parte de la fauna silvestre local, sino que se trata de ejemplares bajo manejo controlado en una Unidad de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre (UMA).

La dependencia estatal precisó que los animales están registrados y operan bajo esquemas autorizados que incluyen lineamientos específicos para su cuidado, alimentación y resguardo, similares a los aplicados en otras entidades como Nuevo León.

El caso cobró atención tras la difusión de un video en redes sociales donde se observa a una jirafa en el desierto y a personas sometiéndola.

Autoridades ambientales iniciaron una revisión ante la posible ubicación en Coahuila.

Tras la investigación conjunta con la PROFEPA, se determinó que el material no fue grabado en Coahuila, sino en una UMA ubicada en Nuevo León con autorización federal.

Uno de los involucrados fue identificado como médico veterinario con permisos para manejo de fauna.

Las autoridades descartaron que los hechos correspondan a maltrato animal en Coahuila, aunque el caso ha generado discusión sobre la regulación y manejo de fauna exótica en instalaciones privadas.

Con información de Irene Zapata.

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