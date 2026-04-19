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Coahuila

Ni frío ni lluvia frenan la Ruta Recreativa en Saltillo

Pese al descenso de temperatura y la humedad en el ambiente, el espacio se consolidó como uno de los más concurridos para la activación física.

  • 19
  • Abril
    2026

A pesar de las condiciones de nubosidad, lluvia ligera y ambiente fresco a frío provocadas por el Frente Frío 45, cientos de personas participaron este domingo en la Ruta Recreativa de Saltillo.

Desde temprana hora, familias, deportistas y paseantes salieron a caminar, trotar, andar en bicicleta o patinar a lo largo del bulevar Venustiano Carranza, manteniendo la actividad habitual del programa dominical pese al clima adverso.

Servicios y actividades durante la jornada

Durante la jornada, la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Saltillo realizó dinámicas con la población para reforzar la cercanía con la comunidad, mientras que la Dirección de Salud Pública Municipal de Saltillo ofreció servicios gratuitos como detección de diabetes e hipertensión, además de consultas médicas generales.

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Atención para mascotas y promoción de la salud

En el mismo espacio, también se aplicaron vacunas antirrábicas y servicios de desparasitación para mascotas, como parte de las acciones de promoción de la salud y tenencia responsable.

Horario y recorrido del circuito

El flujo de asistentes se mantuvo constante a lo largo del circuito, que comprende el tramo entre las calles Baja California y Canadá, en un horario de 7:00 de la mañana a 12:00 del mediodía.

Espacio de convivencia y activación física

Pese al descenso de temperatura y la humedad en el ambiente, la Ruta Recreativa se desarrolló con normalidad, consolidándose como uno de los espacios públicos más concurridos para la activación física y la convivencia familiar en la ciudad.


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