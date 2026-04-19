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Deportes

México vence a Brasil en partido de leyendas con doblete de Oribe

El exdelantero de Santos, Oribe Peralta, marcó un doblete en el juego de leyendas, en donde, a pesar de la edad, se demostró que la calidad nunca se pierde

  • 19
  • Abril
    2026

Como en 2012, Oribe Peralta se convirtió en el héroe de la selección mexicana ante Brasil en el juego de leyendas de este domingo en el Estadio Azteca.

Con un doblete de Peralta y uno más de Luis Hernández, el conjunto mexicano se impuso a una Brasil repleta de figuras, quienes con tantos de Adriano y Kaká cerraron un partido emocionante.

En un partido de 80 minutos y con varias pausas de hidratación, los genios del fútbol de finales del siglo XX y principios del XXI recordaron que, aunque la edad se incremente, la calidad en los pies nunca se va.

Ya durante el juego, Cuauhtémoc Blanco falló en el inicio del juego y fueron los brasileños los que tomaron ventaja, cuando "el emperador" Adriano convirtió de zurda tras un pase de Ronaldinho.

Fue "Dinho" la figura más aplaudida; con su cabello canoso amarrado atrás tuvo destellos del talento con el que maravilló al mundo hasta que en el minuto 52 abandonó la cancha después de hacer reverencias a los aficionados, a la manera de los japoneses.

México empató en el 18 con un gol de Luis Hernández; recibió un pase de Jared Borgetti y anotó de zurda.

Sin embargo, Kaká volvió a poner en ventaja a las leyendas del "scratch du oro" después de realizar un desborde por la banda izquierda y disparar al primer palo defendido por Oswaldo Sánchez.

Antes de terminar el primer tiempo, Peralta volvió a empatar los cartones con un gol de cabeza que tuvo de "déjà vu", porque hizo recordar a cuando el delantero fue héroe del título olímpico de México en el 2012, con dos goles.

Para la segunda parte, tuvimos que esperar al minuto 60 para que volviera a haber una jugada de peligro, cuando Heurelho Gomes, sustituto de Julio César en la portería, salvó a Brasil al despejar un remate de Francisco Palencia, pero tres minutos después salió del área, lo cual aprovechó Peralta para decidir la victoria al puntear por encima del guardameta, el 3-2.

El encuentro tuvo mucho de convivencia, de bromas, de acciones que serían extrañas en un juego oficial, como la del portero Julio César, que en el minuto 40 recibió una entrada de Miguel Layún que le dejó un morado en el antebrazo y corrió a abrazarlo como si agradeciera la huella en su cuerpo de la experiencia más humana que deportiva vivida este domingo.


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