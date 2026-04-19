Recibe Ebrard a Jamieson Greer previo a revisión del T-MEC

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, recibió al embajador Jamieson Greer, principal negociador comercial de Estados Unidos, quien llegó este domingo a la Ciudad de México para participar en una serie de actividades encaminadas a la revisión del T-MEC.

El funcionario primero se reunirá este lunes con la presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional.

Este encuentro forma parte de la agenda de actividades que se realiza en la antesala de la segunda ronda de diálogo rumbo a la revisión del tratado.

Posteriormente, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, sostendrá un encuentro con el funcionario estadounidense a fin de avanzar en dicho tema.

En este diálogo, México volverá a plantear su preocupación por el impacto de los aranceles vigentes bajo la Sección 232, así como por las cuotas impuestas a productos del sector agropecuario, como el tomate.

Otro de los temas clave será el fortalecimiento de las cadenas de suministro en América del Norte, con el objetivo de sustituir importaciones provenientes de Asia.

“Tenemos que avanzar en cadenas de suministro para reemplazar importaciones de Asia; es un motivo importante de conversación”, indicó Ebrard.

Actualmente, el comercio bilateral de México y Estados Unidos ya supera los $870,000 millones de dólares.

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