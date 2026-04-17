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Nuevo León

Melissa Segura cuestiona plan vial en Arco de la Independencia

Agregó que trasladar el monumento no es una opción viable, debido al valor simbólico e histórico que mantiene en su ubicación actual

  • 17
  • Abril
    2026

La titular de la Secretaría de Cultura de Nuevo León, Melissa Segura, se manifestó en contra del plan del municipio de Monterrey para reabrir pasos vehiculares en la zona del Arco de la Independencia, al considerar que la medida afectará la identidad histórica de la ciudad.

La funcionaria señaló que privilegiar la movilidad automovilística sobre la conservación del patrimonio representa una decisión equivocada.

Preocupación por impacto al patrimonio histórico

Durante una entrevista para El Horizonte, Segura expresó su inconformidad por el proyecto municipal y aseguró que existe preocupación entre diversos sectores por las posibles afectaciones que podría sufrir uno de los monumentos más emblemáticos del estado.

“Profundamente indignados, pero sobre todo preocupados por esta decisión”, declaró.

Segura afirmó que el Arco de la Independencia representa parte esencial de la memoria colectiva de Nuevo León y no debe ser modificado por decisiones administrativas temporales.

“Es nuestra identidad, es nuestra memoria, es nuestra historia, es además patrimonio de todas y de todos, no le pertenece a ninguna administración y, al contrario, lo que tenemos que hacer las autoridades es garantizar que este patrimonio histórico siga vivo, porque se lo tenemos que dejar a las siguientes generaciones”, señaló.

Cuestiona beneficio vial frente al valor histórico

También cuestionó que el principal argumento del proyecto sea la reducción en los tiempos de traslado vehicular, al señalar que el beneficio estimado es mínimo frente al valor histórico del monumento y al impacto cultural que podría ocasionarse con la intervención.

“Poner en valor 30 segundos de reducción de un cruce en un vehículo contra un monumento que tiene 115 años de historia en nuestro estado, que es el monumento más importante que tenemos”, expresó.

Además, consideró que la decisión representa un retroceso para Monterrey y para Nuevo León, especialmente en un contexto donde, dijo, se han realizado esfuerzos importantes en los últimos años para rescatar espacios históricos y fortalecer la protección del patrimonio cultural.

“Esta decisión es un retroceso importantísimo para el estado, para la ciudad de Monterrey”, afirmó.

Agregó que trasladar el monumento no es una opción viable, debido al valor simbólico e histórico que mantiene en su ubicación actual.

“No recomendaríamos el traslado de este monumento porque el hecho de que esté ubicado ahí tiene también un peso simbólico e histórico, por algo el Arco de la Independencia está ahí y no vamos a borrar esa historia”, finalizó.


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