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Coahuila

Caen 32 detenidos tras operativos de seguridad en Ramos Arizpe

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino señaló que estas acciones forman parte de la estrategia de seguridad que se mantiene de manera permanente en el municipio

  • 19
  • Abril
    2026

Un total de 32 personas fueron detenidas durante operativos de vigilancia realizados este fin de semana en Ramos Arizpe, como parte de las acciones coordinadas entre corporaciones de seguridad en el municipio.

Detenciones durante operativos de vigilancia

De acuerdo con la Dirección de Seguridad Pública Municipal, las detenciones corresponden a diversas faltas administrativas detectadas durante recorridos y filtros implementados en distintos sectores de la ciudad.

En los operativos participaron elementos de la Agencia de Investigación Criminal, Guardia Nacional, Policía Estatal, Secretaría de Marina y la corporación municipal, en un esquema de coordinación que busca reforzar la presencia policial y la prevención.

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El alcalde Tomás Gutiérrez Merino señaló que estas acciones forman parte de la estrategia de seguridad que se mantiene de manera permanente en el municipio, en coordinación con el gobierno estatal.

Las personas aseguradas fueron puestas a disposición de la autoridad correspondiente para determinar su situación legal conforme a los procedimientos establecidos.

Autoridades municipales indicaron que los operativos continuarán en diferentes puntos de la ciudad, con el objetivo de mantener el orden público y reducir conductas que afecten la convivencia social.

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