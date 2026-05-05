Rotarios lanzan brigadas gratuitas contra cáncer en Reynosa

Integrantes del Club Rotario Reynosa Nuevo Milenio realizan brigadas enfocadas en la detección oportuna del cáncer de mama, con el propósito de acercar este servicio a mujeres de distintos sectores de la ciudad.

A través de diversas actividades organizadas por el organismo, se logró adquirir un equipo moderno de detección, caracterizado por ser menos invasivo y sin causar dolor, lo que permite ofrecer una alternativa más accesible y cómoda para las usuarias. Este dispositivo es trasladado a colonias y planteles educativos, facilitando el acceso gratuito a este estudio.

Las representantes del club subrayaron que la detección temprana puede ser determinante, ya que un diagnóstico oportuno permite iniciar tratamientos a tiempo y aumentar las probabilidades de recuperación.

Acercan tecnología accesible a más mujeres

A diferencia de otros procedimientos, este examen no requiere cumplir con condiciones previas, por lo que las interesadas pueden acudir directamente en los horarios establecidos para realizarse la prueba.

Actualmente, el organismo mantiene una agenda abierta, por lo que hizo un llamado a la población femenina de Reynosa a aprovechar esta oportunidad y acceder a la detección oportuna del cáncer de mama.

Fechas y sedes de las brigadas

La presidenta del club, Leticia Garza, informó que el 7 de mayo estarán en la escuela Ricardo Flores Magón; el 12 en el Instituto Lince; el 14 gestionan su presencia en la Universidad Pedagógica Nacional; y el 16 acudirán al Instituto Odette, con la finalidad de ampliar el alcance de este servicio.

Explicó que el estudio se realiza mediante un dispositivo denominado iBreast, el cual no es invasivo, no provoca dolor y no emplea radiación, lo que facilita su acceso a un mayor número de mujeres.

Finalmente, reiteró que la detección oportuna es fundamental, ya que identificar a tiempo cualquier anomalía incrementa significativamente las posibilidades de recuperación, por lo que invitó a acudir sin necesidad de cumplir requisitos previos, a diferencia de otros estudios como la mastografía.

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