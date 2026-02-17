Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
IMG_2223_19c70af11e
Coahuila

Industria de radio y TV en riesgo de huelga nacional

La falta de acuerdos en el Contrato Ley mantiene en alerta a la industria de radio y televisión; 29 mil trabajadores podrían ir a huelga

  • 17
  • Febrero
    2026

La industria de la radio y la televisión en México se encuentra en estado de alerta máxima. Ante la falta de acuerdos en la revisión del Contrato Ley, más de 29 mil trabajadores sindicalizados en todo el país podrían iniciar una huelga nacional que obligaría a la suspensión inmediata de transmisiones.

El presidente de la [Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión (CIRT)](https://cirt.mx/) en Coahuila, informó que el conflicto, originalmente programado para estallar a finales de enero, se mantiene vigente tras una prórroga que extiende el plazo de negociación durante el mes de febrero.

Impacto en las transmisiones

De no alcanzarse un acuerdo satisfactorio con los sindicatos STIRTT (Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Radio, Televisión y Telecomunicaciones) y SITATyR(Sindicato Industrial de Trabajadores y Artistas de Televisión y Radio), el paro de labores sería total.

La parálisis en las negociaciones se debe principalmente a las recientes reformas en materia salarial y laboral. Los representantes de la industria señalan que el incremento a los salarios mínimos y la propuesta de reducción de la jornada a 40 horas representan un desafío financiero crítico para las pequeñas y medianas empresas (PYMES) del sector.

"Esta es una industria que opera 24/7. Cubrir estas nuevas disposiciones implica contratar más personal y una elevación de recursos que muchas empresas no pueden sostener actualmente", advirtió el líder local de la CIRT.

A pesar de la tensión, la directiva nacional de la CIRT ha manifestado que las pláticas en el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral avanzan con el objetivo de proteger la estabilidad de la industria. Se espera que en los próximos días se logre un acuerdo definitivo que evite el estallido de la huelga y garantice la continuidad de los servicios de comunicación en todo el territorio mexicano.

PIZARRA:

• Alcance nacional: 29,000 trabajadores involucrados.
• Afectación local: En Coahuila, cerca de 100 estaciones de radio y canales de televisión con personal sindicalizado (aproximadamente 600 plazas) se verían obligados a salir del aire.
 


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

simulacro_sismo_cdmx_edomex_feb26_f1515d08b8
Primer simulacro por sismo 2026 en CDMX y Estado de México
condena_crimen_brithany_3a99a8ddde
Analizan situación de la madre de detenido por caso Brithany
sistema_anticiclonico_nuevo_leon_13fdc1ad32
Reiteran recomendaciones ante sistema anticiclónico en NL
publicidad

Últimas Noticias

ronda_rousey_vs_gina_carano_501433749f
Ronda Rousey y Gina Carano regresan a MMA con pelea entre ambas
busca_nuevo_leon_premio_internacional_3055f3e6f1
Busca NL premio internacional del Estado Americano del Deporte
EH_UNA_FOTO_3_c3204eb2bf
Senadores de EUA buscan impulsar sanciones contra Rusia
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2026_02_16_at_1_49_32_AM_0090e2e4aa
Tres firmas van por AHMSA en su subasta del 27 de febrero
nl_cablebus_02120998df
Cablebús quitaría 27,000 autos del tráfico de San Pedro
samuel_garcia_urge_aeropuerto_monterrey_dd84066649
Urge Samuel García terminar obras del Aeropuerto de Monterrey
publicidad
×