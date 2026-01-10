Podcast
Whats_App_Image_2026_01_10_at_9_36_32_PM_9fedefa3c4
Nuevo León

Atiende PC incendio en casa habitación en Guadalupe

Las autoridades realizaron labores de control y verificación para descartar riesgos adicionales en la zona, además, descartaron lesionados

  • 10
  • Enero
    2026

Elementos de Protección Civil de Nuevo León atendieron la noche de este sábado el reporte de un incendio en una presunta casa habitación en el municipio de Guadalupe.

El siniestro fue reportado en el cruce de las calles Plateros y Benemérito de las Américas, en la colonia Benito Juárez 400. 

De acuerdo con el primer informe oficial, el incendio ocurrió en una estructura tipo tejabán; sin embargo, autoridades precisaron que el fuego se encontraba contenido en un terreno baldío donde había algunos vehículos.

Hasta el momento no se reportan personas lesionadas. Las autoridades realizaron labores de control y verificación para descartar riesgos adicionales en la zona.


Comentarios

Etiquetas:
