Este miércoles 18 de febrero inicia la Cuaresma

El miércoles marca el inicio de la Cuaresma 2026, tiempo de 40 días de ayuno, conversión y preparación espiritual para la Pascua según la tradición católica.

  • 17
  • Febrero
    2026

La Iglesia católica se prepara para vivir la Cuaresma 2026, que comenzará con el Miércoles de Ceniza; este año la fecha marcada es 18 de febrero, punto de referencia que marca el arranque oficial de este tiempo litúrgico. Con esta jornada inicia también la Cuaresma, un periodo de 40 días dedicado a la conversión, la penitencia y la preparación espiritual para la Pascua. Se trata de una de las celebraciones más significativas del calendario católico, en la que millones de fieles alrededor del mundo participan en un llamado a la reflexión y al cambio interior.

El Miércoles de Ceniza tiene raíces que se remontan a la Iglesia primitiva, cuando los cristianos utilizaban la ceniza como signo externo de arrepentimiento. 

Este rito quedó establecido formalmente en la liturgia hacia el siglo XI y, desde entonces, se ha mantenido como una práctica central. La imposición de la ceniza en la frente simboliza humildad y penitencia, recordando la fragilidad humana y la necesidad de conversión. Las cenizas que se emplean en esta celebración se obtienen al quemar los ramos bendecidos del Domingo de Ramos del año anterior, y en algunos países se mezclan con agua bendita o crisma.
Entre los datos más importantes que los católicos deben tener en cuenta sobre el Miércoles de Ceniza, inicio de la Cuaresma, destacan los siguientes:

1. Es el primer día de la Cuaresma y marca el inicio de 40 días de conversión y preparación para la Pascua.

2. Es un rito con siglos de historia: nace de los gestos penitenciales con ceniza en la Iglesia primitiva y se fijó litúrgicamente en el siglo XI.

3. La imposición de la ceniza es un signo de humildad y penitencia, que recuerda la fragilidad humana y llama a la conversión interior.

4. Las cenizas se obtienen quemando los ramos del Domingo de Ramos del año anterior, y en algunos países se mezclan con agua bendita o crisma.

5. Es día de ayuno y abstinencia obligatoria: ayuno de 18 a 60 años y abstinencia de carne desde los 14 años.

6. No es obligatorio recibir la ceniza ni asistir a Misa, pero la Iglesia lo recomienda vivamente.

7. Es el primer día en que, según las creencias católicas, la carne roja queda fuera del menú, dejando solamente aves y pescado, además de productos naturales como las lentejas, acelgas, entre otros, conocidos como comida de cuaresma.

 


