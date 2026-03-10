Podcast
Reporte Ciudadano
Coahuila

Los partidos debemos cumplir con la ley electoral: Carlos Robles

El dirigente del PRI habló sobre los actos anticipados en precampañas y señala que su partido respetará los tiempos establecidos por la ley electoral

  • 10
  • Marzo
    2026

El dirigente del PRI en Coahuila, el diputado local Carlos Robles Loustaunau, dijo que todos los partidos están obligados a respetar el código electoral, e hizo un llamado a todos los institutos políticos estén alineados sin incurrir en violaciones como se ha hecho durante el periodo de precampañas.

“Lo que tenemos que hacer los partidos políticos, tanto nosotros como los otros, es cumplir con la ley electoral… hay formas de buscar como irse por un lado, pero la ley es muy clara, los supuestos están en la ley y tienen que cuadrar perfectamente en el tema jurídico, no hay de otra”.

Al referirse a la polémica por el inicio de las precampañas por parte de los aspirantes de Morena realizando actos de campaña siendo precandidatos únicos, el dirigente priista señaló que su partido se atendrá a los tiempos marcados por la ley.

“Nosotros estamos resptuosos del periodo, todavía no estamos eso”, agregó Robles Loustaunau.

Sobre las acusaciones de algunos precandidatos de Morena que han señalado a los priistas por la destrucción de propaganda, el dirigente priista dijo que su partido no tiene tiempo para eso, y aseguró que ya tienen el gane.

“Somos un partido que está trabajando, que estamos fuertes, somos un partido que tenemos el gane, ¿por qué lo vamos a arriesgar?


