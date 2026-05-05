España recibirá crucero con posible brote de hantavirus

España ha anunciado que recibirá en el archipiélago canario, en un plazo estimado de tres a cuatro días, al crucero MV Hondius, donde se investiga un posible brote de hantavirus a bordo.

El Ministerio de Sanidad precisó que aún no se ha definido el puerto exacto de arribo.

Las autoridades españolas subrayaron que la medida se adopta “de conformidad con el derecho internacional y los principios humanitarios”, ante la situación sanitaria que enfrenta la embarcación de bandera neerlandesa, operada por Oceanwide Expeditions.

El buque realizaba la ruta entre Ushuaia, Argentina, y Cabo Verde, con un total de 88 pasajeros y 59 tripulantes de 23 nacionalidades.

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La alerta se activó tras la sospecha de un brote de hantavirus, enfermedad transmitida por roedores, que estaría vinculado a la muerte de tres personas a bordo del crucero.

Hasta el momento, las autoridades han identificado siete casos sospechosos, incluyendo los tres fallecimientos reportados.

Evacuaciones médicas coordinadas

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), se ha previsto la evacuación de tres personas desde Cabo Verde antes del traslado del barco hacia Canarias.

Se trata de dos pacientes con síntomas compatibles con hantavirus y un contacto cercano asintomático.

La representante de la OMS en Cabo Verde, Ann Lindstrand, explicó que los pacientes serán trasladados en ambulancia desde el puerto de Praia a un aeropuerto cercano, desde donde serán evacuados por vía aérea hacia los Países Bajos.

La operadora del crucero confirmó que entre los evacuados se encuentran un tripulante británico, un ciudadano neerlandés y un pasajero, quienes recibirán atención médica especializada.

Situación bajo observación internacional

La OMS indicó que el buque permanecerá en observación mientras se evalúa la situación epidemiológica, aunque hasta ahora mantiene que el riesgo global para la salud pública es bajo.

Sin embargo, también señaló que Cabo Verde no cuenta con la capacidad logística y médica necesaria para una operación de este tipo, lo que llevó a considerar a España como el punto más cercano con infraestructura adecuada.

El Ministerio de Sanidad español destacó que Canarias será el punto de recepción más viable debido a su capacidad hospitalaria y logística.

Además, subrayó que entre los afectados hay ciudadanos españoles, lo que refuerza la responsabilidad de asistencia sanitaria por parte del Estado.

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